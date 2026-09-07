Cortan el paso a Chile por Mamuil Malal por obras en la Ruta 60 de Neuquén: días y horarios afectados

Vialidad Provincial anunció un cronograma de cortes sobre la Ruta 60 de Neuquén. Las interrupciones se extenderán por al menos cuatro horas y afectarán la circulación desde y hacia Chile a través del paso Mamuil Malal. El primer corte comenzó este lunes 7 de septiembre.

Días y horarios de los cortes programados en la Ruta 60

El organismo informó que el tránsito se restringirá temporalmente entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile. La medida responde a los trabajos de pavimentación en marcha sobre la Ruta 60.

La Dirección Provincial de Vialidad explicó que los cortes se aplicarán durante los días 7, 10, 14 y 17 de septiembre. Tras esto agregó que sólo se podrá transitar por la traza en el horario de 8 a 12, desde el mediodía quedará cerrada.

«La interrupción de la circulación responde a estrictas razones de seguridad vial, ya que en las fechas y horarios mencionados se llevarán a cabo labores de apeo de árboles sobre el margen de la calzada. Estas tareas resultan indispensables para despejar la zona de traza y avanzar de forma segura con la obra de pavimentación», resaltó la entidad.

En este sentido, se solita a los conductores y viajeros que tengan planificado cruzar a Chile o transitar hacia el Parque Nacional Lanín organizar sus horarios de viaje con antelación para evitar demoras e inconvenientes en los puntos de control.