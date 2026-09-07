Arranca la Champions League y se destaca Real Madrid vs Inter: la agenda de partidos

La Champions League comienza este martes con su fase regular y se destaca el partido entre Real Madrid e Inter.

El Merengue de José Mourinho recibe en el Santiago Bernabéu a los de Lautaro Martínez. Será desde las 16 por ESPN.

El Madrid arrancó bien la Liga de España con tres triunfos pero viene de perder contra Betis. Los italianos llegan con tres victorias al hilo y vienen de vencer 3-2 a Napoli con dos de Lautaro.

Para Mourinho será un partido especial ya que en Inter ganó la Champions League en 2010 y es uno de los DT más importantes de la historia del club.

En el mismo horario, también se destaca Porto – Manchester City. Enzo Fernández viene de debutar como titular en el equipo inglés en el triunfo ante Coventry y seguiría en el once inicial.

A las 13:45 abren Brujas – Aston Villa y AEK Atenas – LASK. Los otros dos de las 16 serán: Borussia Dortmund – Villarreal y Lille – Betis.

La Champions League sostiene su formato de ocho fechas con una tabla única de 36 equipos. Los ocho mejores pasan directo a octavos de final y del 9° al 24° disputan una instancia previa entre sí.