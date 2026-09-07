Atención odontológica gratuita para embarazadas en Roca: días, lugares y cómo acceder

La iniciativa se concretará en Roca, impulsada por la carrera de Odontología, busca promover la salud del binomio materno-infantil. (Gentileza).

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ofrecerá controles gratuitos de salud bucal para mujeres embarazadas en Roca. La atención se realizará los miércoles por la mañana, entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, en el hospital Francisco López Lima y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Chacra Monte.

La propuesta estará a cargo de la carrera de Odontología de la Sede Alto Valle-Valle Medio y tendrá como objetivo prevenir enfermedades, promover hábitos saludables y proteger la salud de la persona gestante y del bebé. La actividad forma parte de las prácticas de campo de la asignatura Práctica Social Curricular VI.

Los turnos estarán disponibles de 8.30 a 12, con rotaciones de docentes y estudiantes en las dos sedes. El cronograma incluye los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre; 14, 21 y 28 de octubre, y 4 de noviembre. La universidad llevará adelante la iniciativa junto con el servicio de Odontología del hospital de Roca.

Roca: una práctica con enfoque materno-infantil

El programa tendrá como eje la prevención y la promoción de la salud del binomio materno-infantil. Durante las jornadas, los estudiantes de Odontología realizarán prácticas hospitalarias y pasarán por los servicios de Odontología, Pediatría, Obstetricia y Neonatología, bajo la supervisión de docentes y profesionales.

Desde el área aseguran que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de infecciones bucales resultan claves durante el embarazo. Una atención adecuada permite reducir la presencia de bacterias en la boca de la madre y, de ese modo, limita la posibilidad de transmisión al bebé después del nacimiento. Este abordaje también ayuda a prevenir la caries durante la primera infancia.

Las consultas incluirán pautas de higiene oral y recomendaciones sobre alimentación antes de la aparición de los primeros dientes del bebé. Los especialistas aconsejan iniciar los controles odontológicos durante el primer trimestre y repetirlos en el segundo y el tercero. Ante un embarazo de alto riesgo, el seguimiento requiere un trabajo conjunto con el área de Obstetricia.

La Universidad Nacional de Río Negro ofrecerá controles de salud bucal. (Gentileza).

Controles seguros y mitos frecuentes

La atención odontológica puede efectuarse con seguridad durante todo el embarazo. De acuerdo con la información difundida por la UNRN, tanto la anestesia local como las radiografías dentales son seguras para la madre y el bebé. En el segundo caso, los profesionales utilizan la protección correspondiente y dosis mínimas de radiación.

La propuesta también busca despejar dudas instaladas entre las pacientes. Una de ellas se relaciona con la frase «un diente por cada embarazo». Los especialistas rechazan esa creencia: los cambios hormonales pueden afectar la cavidad bucal, pero una correcta prevención evita complicaciones mayores. La pérdida de piezas dentarias suele tener relación con enfermedades previas a la gestación.

Otro motivo habitual de consulta es el sangrado de encías. Durante el embarazo, el aumento de estrógenos y progesterona provoca una respuesta inflamatoria más intensa. Si a ese cuadro se suma una higiene insuficiente, puede aparecer sangrado gingival. Sin embargo, se trata de una condición reversible, que puede resolverse mediante ajustes en el cepillado, la limpieza bucal y la dieta.

La iniciativa universitaria apunta a facilitar el acceso a controles periódicos y a incorporar el cuidado odontológico dentro de la atención integral del embarazo. Además de detectar afecciones, las jornadas permitirán brindar información para que las familias sostengan hábitos saludables después del nacimiento y desde los primeros meses de vida.

Las embarazadas interesadas podrán concurrir en las fechas previstas al servicio de Odontología del hospital Francisco López Lima o al CAPS de Chacra Monte. La atención se concentrará los miércoles, entre las 8.30 y las 12, de acuerdo con el cronograma establecido por la UNRN y el sistema público de salud.