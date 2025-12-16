Lo quieren River e Inter Miami pero Celta se plantó y le puso precio a Tadeo Allende

Tadeo Allende finalizó su préstamo con Inter Miami y el 2 de enero deberá presentarse en Vigo para volver a los trabajos en Celta.

Sin embargo, el club gallego está dispuesto a negociarlo después de su gran año en Inter Miami, en donde se coronó campeón de la MLS anotando 20 goles en la campaña y siendo el segundo máximo anotador de su equipo, por detrás de las 35 conquistas de Leo Messi.

Después de su gran 2025 despertó el interés de River, quien busca un delantero goleador pero que también pueda jugar por la banda.

El Millonario está dispuesto a ofrecer un préstamo con cargo y con opción de compra, en esta nueva manera de negociar en el club de Núñez desde la llegada a la presidencia de Stefano Di Carlo.

Por otro lado, David Beckham también quedó impresionado con las grandes actuaciones del ex Godoy Cruz y buscará prolongar su estadía en el equipo de La Florida, aunque todavía no ofertó por el argentino de 26 años.

Sin embargo, Marco Garcés, director deportivo de Celta de Vigo, buscará sacar la mejor tajada posible por Allende y lo tasó en 10 millones de dólares, una cifra que River no está dispuesto a pagar.

Celta, club dueño de su pase, tiene intenciones de renegociar por Allende, quien todavía no sabe en qué club jugará en 2026.