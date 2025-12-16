Merentiel analizó el momento del Xeneize y aseguró: «Boca es mi lugar en el mundo»

Miguel Merentiel está en la mira de varios equipos del exterior tras tres años demostrando un gran nivel en Boca. Sin embargo, en una entrevista con La Nación, el delantero aseguró que se siente muy cómodo en el Xeneize y que ya piensa en la Copa Libertadores, esa que estuvo tan cerca de ganar en 2023.

“Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá”, comentó. Además, es uno de los preferidos de los hinchas y ellos se lo hacen notar: “Es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad es que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Feliz, muy feliz con la gente de acá”, señaló.

El uruguayo disputó seis partidos ante River y marcó cuatro goles. “Uno siempre se prepara para los superclásicos. Ganar un superclásico es un plus y la gente en la Bombonera se transformó y empujó para adelante. Estamos muy contentos de haber logrado ese triunfo y de clasificarnos a la Libertadores, que era muy importante para nosotros y uno de los objetivos que teníamos”, comentó sobre el último triunfo por 2-0, encuentro en el que convirtió el segundo gol.

Además, al ser consultado sobre cuáles fueron sus mejores goles del año, Merentiel eligió los anotados frente a River (también convirtió en la derrota por 2-1 en el Monumental por el Torneo Apertura), por encima del que le marcó al Bayern Múnich: “Los goles en los superclásicos siempre son superiores. A mi entender, es el partido más importante para nosotros y estoy feliz por anotarle a ese equipo”.

La Libertadores 2026, un sueño para el Xeneize

Boca volverá a disputar la Copa Libertadores luego de haber sido subcampeón en 2023, no jugarla en 2024 y caer en el repechaje ante Alianza Lima en 2025. El oriundo de Paysandú comentó: “El sueño de todos nosotros es siempre levantar la Libertadores. Boca está donde merece estar; este club merece estar siempre en la Libertadores”.

Además, recordó aquella campaña bajo la conducción de Jorge Almirón: «Estuvimos tan cerca de ganarla que da un poco de frustración, pero hay que seguir, intentarlo de nuevo y soñar para que ojalá se pueda dar”.

Por último, aseguró que la presión del hincha es lógica: “Yo creo que la Copa es una obligación para este club. Competir por la Libertadores es lo que demanda la historia de Boca. Está bien que la gente presione, porque están acostumbrados a ganar esos torneos”.

La línea de Úbeda y su química con Giménez y Cavani

Merentiel también habló del difícil momento que vivió el plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y elogió el trabajo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. “Fue un momento muy triste que tuvimos que afrontar y salir adelante todos unidos. Más allá de esa situación, el grupo está muy bien. Claudio y Juvenal han asimilado todo y han seguido el legado de Miguel. Se están adaptando a nosotros y nosotros a ellos”, expresó.

Además, analizó cómo es compartir la delantera con Milton Giménez y Edinson Cavani: “Los dos hacen muy bien su trabajo y son excelentes profesionales. Yo me puedo desempeñar con ambos de la misma manera”. También se refirió a su sociedad con Exequiel Zeballos: “El Chango es un excelente jugador y un gran profesional. Supo reinventarse, lo cual fue muy importante para volver a ser el jugador que necesitamos. Estamos muy felices por su presente”.

Por último, aseguró que el grupo se mantiene fuerte pese a la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura: “Lo grupal está muy fuerte, tanto interna como externamente. Los líderes de este equipo lo han hecho muy bien”, y se refirió a su sueño de jugar el Mundial, aunque Marcelo Bielsa no lo convoque con regularidad: “En este último tiempo no he sido convocado, así que tendré que seguir trabajando y corrigiendo cosas, porque por algo no me están llamando”, sentenció.