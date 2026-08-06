¡Locura total! Mastantuono fue recibido por una multitud en su llegada a Fiorentina

El mediocampista argentino cambia de liga y pasa a competir en el Calcio.

Todavía no debutó y el argentino Franco Mastantuono ya despierta locura entre los fanáticos de Fiorentina, que hoy fueron a recibirlo en multitud en su llegada a Italia como flamante refuerzo.

A pesar de sus pocos partidos en Real Madrid, el futbolista de 19 años no pierde su condición de gran promesa mundial, algo que quedó en evidencia tras su llegada hoy a Florencia para sumarse al conjunto italiano dirigido por Fabio Grosso.

El mediocampista argentino llega a préstamo por una temporada, luego de que el Merengue decidiera no tenerlo en cuenta en el equipo que dirige José Mourinho y cederlo a otro club europeo, con el objetivo que acumule rodaje y mayor experiencia en el máximo nivel mundial.

ASÍ RECIBIERON A FRANCO MASTANTUONO EN FIORENTINA.



LOCURA TOTAL. 🤯🇦🇷🇮🇹 pic.twitter.com/scykSE71no — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026

Mastantuono desembarca en Italia con el objetivo de lograr continuidad y volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las mayores apariciones de River Plate de los últimos tiempos.

Su etapa en Real Madrid estuvo lejos de lo esperado. Después de convertirse en la venta más cara de la historia del fútbol argentino, Mastantuono disputó 35 partidos y marcó tres goles, aunque nunca logró consolidarse como titular.

El préstamo con Fiorentina, de un año y sin opción de compra, tiene como objetivo que Mastantuono sume los minutos que no encontró en España, recupere confianza y regrese al Real Madrid con mayor experiencia y protagonismo.

Mientras aguarda por sus primeros minutos con su nuevo equipo, el argentino ya causó una gran impresión en la afición del Viola. Habrá que ver si puede corresponder todo ello en cancha cuando le toque jugar.