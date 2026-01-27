Los cuartos que faltan en Australia: horarios de Djokovic–Musetti y Sinner–Shelton

La parte baja del cuadro del Abierto de Australia terminará de resolverse en la madrugada de este miércoles, cuando se disputen los dos cuartos de final que definirán la otra semifinal del primer Grand Slam de la temporada.

Desde las 00:30 (hora argentina), Novak Djokovic se medirá con Lorenzo Musetti en la Rod Laver Arena. El serbio llega a esta instancia sin haber jugado la cuarta ronda, tras la retirada de Jakub Mensik por una lesión abdominal, y buscará seguir ampliando su dominio sobre el italiano, al que aventaja 9-1 en el historial. Además, afrontará el partido número 1.400 de su carrera, una marca que solo alcanzaron Jimmy Connors y Roger Federer en la Era Abierta.

Por su parte, Musetti, actual número 5 del ranking, viene de demostrar un excelente nivel ante Taylor Fritz, a quien venció en sets corridos por 6-2, 7-5 y 6-4.

Más tarde, a partir de las 5, Jannik Sinner (2°) y Ben Shelton (7°) protagonizarán el último cruce de cuartos de final. El italiano, campeón de las dos últimas ediciones, arrastra una racha de 18 triunfos consecutivos en Melbourne y domina el historial ante el estadounidense por 8-1. En la cuarta ronda venció a su compatriota Luciano Darderi por 6-1, 6-3 y 7-6 (2).

En tanto, el estadounidense Shelton, que busca su tercera semifinal de Grand Slam, intentará dar el golpe ante un rival al que nunca pudo vencer en este torneo. El lunes derrotó a Casper Ruud (12°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se las verán en semis

En uno de los cuartos de final ya disputados, Carlos Alcaraz derrotó de principio a fin a Alex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1. El murciano no se dejó influir por el apoyo del público local y volvió a mostrar un nivel sobresaliente. “He elevado el nivel en cada partido. Hoy me he sentido muy cómodo, haciendo buen tenis, y estoy orgulloso de ello”, señaló el número uno del PIF ATP Rankings.

Su rival en semifinales será Alexander Zverev, vigente subcampeón, que venció al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 6-6 (3). El alemán conectó 24 aces, lidera el torneo en esa estadística con 80 y avanzó a su cuarta semifinal en Melbourne. Por el contrario, el español alcanzó esta instancia por primera vez en su carrera y es el único Grand Slam que le falta en su palmarés.