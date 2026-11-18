La Selección Argentina de Fútbol cerró la ventana de partidos amistosos con una goleada ante Costa Rica por 7 a 0 en Córdoba. El encuentro, necesario para dejar atrás la caída del viernes pasado ante Uruguay, significó además el último desafío del año para el elenco albiceleste.

Atrás quedó un año muy satisfactorio en términos de resultados, destacándose el subcampeonato del mundo en Estados Unidos, aunque también muy intenso y emotivo para la “Scaloneta”. Por sobre lo deportivo, el ciclo 2026 será recordado por la despedida de Lionel Messi de la Selección y el comienzo de una nueva era.

Barajar y dar de nuevo. Confirmada la continuidad de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030, Argentina encarará 2027 con un calendario que podría tener competencia por los puntos en el corto plazo. Según informó TyC Sports, la Conmebol analiza iniciar las Eliminatorias Sudamericanas en junio o septiembre de ese año.

#SelecciónMayor Emiliano Martínez: "El 2026 lo recordaré positivamente; jugamos una final del mundo. Orgulloso de esta Selección y de este país". https://t.co/doDTMuvU8a — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 18, 2026

Aunque vale la pena destacar que, por ser anfitrión en la primera fase del certamen, el combinado nacional ya tiene la clasificación asegurada para la cita mundialista. Al igual que los otros anfitriones sudamericanos, Uruguay y Paraguay.

Por otra parte, la FIFA confirmó la grilla internacional para sus habituales jornadas de selecciones. La primera será en la ventana del 22 al 30 de marzo. La segunda citación tendrá lugar del 7 al 15 de junio; la tercera se ampliará del 20 de septiembre al 5 de octubre, y la última acontecerá del 8 al 16 de noviembre.

La tercera ventana durará 16 días y es la única estipulada para la realización de cuatro compromisos como máximo. En el resto, se podrán llevar a cabo hasta dos encuentros. De esta manera, el comienzo de las Eliminatorias podría suceder para el final del primer semestre o en el inicio del segundo.

Diagramada extraoficialmente la agenda de partidos, el seleccionado subcampeón del mundo podría jugar dos amistosos en marzo para comenzar el calendario, aunque todavía no hay rivales confirmados para esas fechas. Se especula con una gira por Asia y la chance de un clásico sudamericano ante Brasil.

El triunfo ante Costa Rica le puso fin a un extenuante calendario de 17 partidos. Bien pudieron ser 18, ya que el año iba a comenzar con la Finalíssima frente a España, pero ese encuentro entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se suspendió y no hay precisiones sobre cuándo se jugará.

De hecho, La Roja ya tiene las fechas reservadas de marzo para disputar los cuartos de final de la UEFA Nations League, por lo que el esperado duelo ante Argentina sigue siendo una incógnita.