El conductor de una Volkswagen Amarok que provocó un choque fatal sobre la Ruta Nacional 22, en Allen, reconoció su responsabilidad por la muerte de cuatro integrantes de una familia. En un acuerdo de juicio abreviado presentado este miércoles en Roca, Axel Adrián Araneda aceptó una pena de tres años y tres meses de prisión efectiva y seis años de inhabilitación para conducir. El siniestro ocurrió en noviembre de 2025 y las víctimas fueron una médica de Catriel, su hija y sus dos nietos menores de edad.

El acuerdo fue presentado por la Fiscalía, la querella y la defensa, con el aval de los familiares de las víctimas. El Tribunal Colegiado lo declaró formalmente admisible y anunció que dará a conocer la sentencia definitiva este jueves a las 12, en Roca. Mientras tanto, el imputado continúa cumpliendo prisión preventiva.

Así llegaba el acusado a la sala 2 de los Tribunales. Foto Alma Terzibachian.

Cómo fue el choque que terminó con cuatro muertos

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 7, a la altura del kilómetro 1204 de la Ruta 22. Según la acusación fiscal, Araneda conducía una Volkswagen Amarok V6 en sentido oeste-este, cuando embistió desde atrás a una Ford EcoSport que estaba detenida sobre el carril izquierdo de la autopista.

La camioneta fue arrastrada unos 27 metros y se incendió por completo. Como consecuencia del impacto murieron los cuatro ocupantes que permanecían en el vehículo. El único sobreviviente fue el esposo de Liliana Cocuzza, quien había descendido para acomodar el equipaje.

Los jueces declararon la admisibilidad del acuerdo presentado por las partes. Foto Alma Terzibachian.

La investigación determinó que Araneda conducía con 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre y que su velocidad máxima probable era de 170 kilómetros por hora, más de 30 kilómetros por encima del límite permitido para ese tramo.

Las víctimas fatales fueron Liliana Cocuzza, de 60 años, médica de Catriel; su hija Karina y sus dos nietos, Thiago, de seis años, y una niña de cuatro.

La prueba reunida y el acuerdo con la familia

La fiscal jefa Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti detallaron durante la audiencia las evidencias que respaldaron el acuerdo. Entre ellas mencionaron la pericia accidentológica, los estudios de alcoholemia, los informes de autopsia, las pericias genéticas y los relevamientos realizados en el lugar del siniestro.

También incorporaron registros de cámaras de seguridad de Cipolletti y Allen, imágenes del bar donde Araneda había estado durante la madrugada y datos del sistema de emergencias 911. Ese material permitió reconstruir parte del recorrido previo del conductor. La Fiscalía aclaró que no pudo acreditar que utilizara el teléfono celular mientras manejaba.

El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco explicó que la familia había sido informada sobre los alcances del procedimiento y aceptó la propuesta. Sostuvo que uno de los objetivos era obtener una resolución judicial antes de que se cumpliera un año del hecho.

«Entendimos y celebramos la celeridad, o sea, en menos de un año la resolución definitiva del conflicto», expresó. También señaló que la querella estuvo de acuerdo con la descripción del hecho, la calificación legal y la pena acordada.

El antecedente penal y la pena que deberá cumplir

La propuesta contempla tres años y tres meses de prisión efectiva, seis años de inhabilitación para conducir y la declaración de primera reincidencia. Esta última condición está vinculada con una condena anterior por narcotráfico.

En 2019, Araneda había recibido cinco años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en una causa por infracción a la Ley 23.737. Según se informó en la audiencia, agotó esa pena el 19 de agosto de 2023. Ese antecedente fue considerado para establecer la reincidencia y el carácter efectivo de la nueva sanción.

El defensor particular, Sebastián Perazzolli, manifestó su conformidad con el acuerdo y sostuvo que la evidencia presentada permitía respaldar el reconocimiento de responsabilidad y las consecuencias penales negociadas entre las partes.

Ante los jueces Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Oscar Gatti, Araneda confirmó que comprendía los alcances del juicio abreviado y que aceptaba tanto el hecho atribuido como la pena acordada. La sentencia definitiva será comunicada este jueves al mediodía.