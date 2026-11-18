Energía, negocios y sostenibilidad: referentes de YPF y otras empresas llegan a Neuquén para debatir el futuro del sector
UFLO Universidad invita a su comunidad a participar de la segunda edición de Energía para transformar el futuro, una iniciativa organizada por Pacto Global Argentina que pondrá en discusión cómo incorporar la sostenibilidad a la actividad empresarial y qué desafíos plantea para la competitividad de las organizaciones.
La conferencia Sostenibilidad y competitividad: la energía que transforma positivamente se desarrollará de 9 a 12:30 en el auditorio OSDE de Neuquén. Participarán representantes de Pacto Global Argentina, YPF, Los Azules, Grupo Sancor Seguros, Urban y Grupo Aconcagua Energía.
Por la tarde, de 15 a 17, UFLO Universidad (Independencia 70, Neuquén) será sede del taller Ecosistema regulatorio europeo de sostenibilidad, que analizará las implicancias de las nuevas regulaciones europeas para las empresas y su impacto en el acceso a los mercados internacionales.
La actividad contará con la participación de Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén; Federico Fische, consultor internacional de la Unión Europea; Hernán Ingelmo, director de la Unidad de Vinculación Tecnológica de UFLO Universidad; Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina; y Nicolás Liarte-Vejrup, representante de la misma organización.
El formulario de inscripción está disponible en el siguiente link: https://forms.gle/RjUyHqZYuNj5tit6A .
La propuesta es arancelada, aunque las empresas participantes de Pacto Global Argentina podrán acceder sin cargo. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.
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