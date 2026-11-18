El encuentro se realizará el jueves 19 de noviembre e incluirá dos actividades: una conferencia por la mañana y un taller por la tarde en el Campus Parque Central de UFLO Universidad. Foto gentileza.

La conferencia Sostenibilidad y competitividad: la energía que transforma positivamente se desarrollará de 9 a 12:30 en el auditorio OSDE de Neuquén. Participarán representantes de Pacto Global Argentina, YPF, Los Azules, Grupo Sancor Seguros, Urban y Grupo Aconcagua Energía.

Por la tarde, de 15 a 17, UFLO Universidad (Independencia 70, Neuquén) será sede del taller Ecosistema regulatorio europeo de sostenibilidad, que analizará las implicancias de las nuevas regulaciones europeas para las empresas y su impacto en el acceso a los mercados internacionales.

La actividad contará con la participación de Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén; Federico Fische, consultor internacional de la Unión Europea; Hernán Ingelmo, director de la Unidad de Vinculación Tecnológica de UFLO Universidad; Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina; y Nicolás Liarte-Vejrup, representante de la misma organización.

El formulario de inscripción está disponible en el siguiente link: https://forms.gle/RjUyHqZYuNj5tit6A .

La propuesta es arancelada, aunque las empresas participantes de Pacto Global Argentina podrán acceder sin cargo. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.