El horóscopo chino de este miércoles 18 de noviembre de 2026 pone el foco en el dinero, los préstamos y la importancia de establecer límites para proteger la economía personal. Según una interpretación vinculada con el Feng Shui, cuatro animales del zodíaco oriental deberían evitar prestar dinero u objetos de valor durante esta jornada para preservar simbólicamente su energía de abundancia.

De acuerdo con una publicación de A24, la recomendación alcanza especialmente a los signos del Perro, Cerdo, Cabra y Dragón, que deberán revisar sus hábitos financieros y aprender a decir que no cuando un pedido de ayuda pueda comprometer sus propios recursos. La propuesta combina creencias de la astrología oriental con consejos prácticos para administrar mejor el dinero.

Horóscopo chino: los 4 signos que deben evitar prestar dinero este miércoles 18 de noviembre

Perro: aprender a decir que no sin culpa

Años de nacimiento: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Las personas nacidas bajo el signo del Perro suelen asociarse con la lealtad, la solidaridad y el compromiso con quienes las rodean.

Sin embargo, la interpretación de este miércoles les aconseja evitar asumir responsabilidades económicas ajenas y establecer límites cuando alguien les solicite dinero.

Consejo: ayudar a los demás no debería significar poner en riesgo la propia estabilidad financiera.

Cerdo: recuperar lo prestado y ordenar las cuentas

Años de nacimiento: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

La generosidad es una de las características tradicionalmente asociadas con el Cerdo en el horóscopo chino.

Durante esta jornada, el mensaje es revisar los préstamos pendientes y reclamar con amabilidad aquellos objetos o sumas de dinero que todavía no fueron devueltos.

Consejo: mantener acuerdos claros permite cuidar tanto las finanzas como las relaciones personales.

Cabra: proteger los recursos personales

Años de nacimiento: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Las personas de Cabra suelen caracterizarse, dentro de la astrología oriental, por su sensibilidad y disposición a colaborar.

La recomendación para este miércoles es evitar prestar pertenencias importantes o dinero por compromiso, especialmente cuando hacerlo pueda generar incomodidad.

Consejo: establecer límites también es una manera de cuidar el bienestar personal.

Dragón: evitar los gastos y préstamos impulsivos

Años de nacimiento: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

El Dragón se relaciona con el liderazgo, la confianza y la capacidad de resolver situaciones difíciles.

Sin embargo, la interpretación del día advierte que su tendencia a ayudar económicamente a otras personas podría llevarlo a comprometer recursos que necesita para sus propios proyectos.

Consejo: revisar el presupuesto antes de prestar dinero y priorizar los compromisos económicos de fin de año.

Feng Shui y dinero: por qué se recomienda evitar prestar objetos personales

Dentro de algunas interpretaciones del Feng Shui, los objetos de uso cotidiano representan simbólicamente la energía y los recursos de sus propietarios.

Desde esta mirada, prestar pertenencias sin establecer acuerdos de devolución puede interpretarse como una pérdida de equilibrio o una fuga de abundancia.

Sin embargo, no existe evidencia científica de que prestar objetos o dinero provoque pérdidas económicas por razones energéticas.

Más allá de las creencias, establecer límites y cuidar los recursos personales puede ser una práctica útil para evitar conflictos y gastos imprevistos.

Los 3 consejos para proteger el dinero y la abundancia según el Feng Shui

La interpretación de este miércoles propone tres acciones sencillas para recuperar el orden financiero:

No prestar dinero que se necesita: antes de ayudar económicamente a otra persona, evaluar si ese monto puede afectar los gastos habituales. Revisar los objetos prestados: hacer una lista de libros, herramientas, prendas u otras pertenencias que todavía no fueron devueltas y acordar su recuperación. Aprender a establecer límites: responder con claridad cuando no sea posible prestar dinero o bienes, sin necesidad de dar explicaciones extensas.

El mensaje del horóscopo chino para cuidar la prosperidad

El consejo central de esta jornada es encontrar un equilibrio entre la generosidad y el cuidado de los recursos propios.

Para el Perro, Cerdo, Cabra y Dragón, la astrología oriental propone aprovechar este miércoles para revisar sus cuentas, recuperar pertenencias y evitar compromisos económicos innecesarios.

La abundancia, desde esta interpretación simbólica, también está relacionada con aprender a valorar lo que se tiene, administrar los recursos y establecer límites saludables.