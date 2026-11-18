Anthropic, la empresa creadora de Claude, define este miércoles el precio de su salida a la bolsa y el jueves empezaría a cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT.

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, define este miércoles el precio de su salida a la bolsa, y el jueves empezaría a cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT. La compañía ofrece 825 millones de acciones a un precio de entre US$70 y US$78, en una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) de la historia.

Los datos surgen del prospecto que la empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y del anuncio oficial de Anthropic. Del total de acciones, 801,4 millones las vende Anthropic y 23,6 millones, accionistas actuales; la empresa no recibe dinero por estas últimas.

Cuánto dinero puede recaudar Anthropic con su salida a la bolsa en Wall Street

En el tope del rango, la oferta en bolsa sumaría unos US$64.350 millones. Además, los bancos colocadores tienen 30 días para comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales.

A eso se suma una colocación privada de US$26.000 millones en acciones clase N, sin derecho a voto, al mismo precio que la oferta pública. Según el prospecto, Google y Nvidia ponen unos US$10.000 millones cada una y AMD, US$2.500 millones. Broadcom, Micron y Microsoft aportan US$1.000 millones cada una, y TSMC, US$500 millones.

Con el precio medio del rango, US$74, la empresa calcula ingresos netos por unos US$84.600 millones entre la oferta pública y la colocación privada. El dinero irá a fines generales, como capacidad de cómputo e infraestructura, contrataciones y posibles compras de otras empresas.

Cuánto vale Anthropic y cómo se compara con la salida a bolsa de SpaceX

El prospecto no informa una valuación. Según CBS News, el debut podría valuar a la compañía en hasta US$1,4 billones (1,4 millones de millones de dólares), lo que la ubicaría como la segunda mayor salida a bolsa de la historia.

El récord es de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que en junio recaudó US$75.000 millones con una valuación cercana a los US$1,7 billones, según el mismo medio. Anthropic fue fundada en 2021, por lo que llega a Wall Street con apenas cinco años de vida.

Cuánto factura Anthropic, la empresa creadora de Claude

Según el prospecto, Anthropic facturó US$17.000 millones en el tercer trimestre de 2026, un 1.127% más que en el mismo período del año anterior. La empresa tiene más de 1.900 clientes que le pagan más de US$1 millón por año, y unos 250 que superan los US$10 millones.

El documento también describe una estructura de capital y de gobierno “novedosa”, con varias clases de acciones. Las clase A, que son las que se ofrecen al público, tienen un voto por acción.

Cuándo empiezan a cotizar las acciones de Anthropic y quiénes no pueden venderlas

Las acciones empezarían a operar el jueves a las 9:30 de Nueva York (11:30 de Argentina), después de que la empresa fije el precio final en la noche del miércoles, según CBS News. La operación la encabezan Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con un grupo de bancos en el que también figuran J.P. Morgan, Citigroup y Barclays.

La mayoría de los accionistas actuales no podrá vender sus acciones durante un período de hasta 180 días, y los cofundadores, durante hasta 365 días. Las acciones que compraron las tecnológicas en la colocación privada, en cambio, no tienen ese bloqueo con los bancos.