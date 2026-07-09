Los dichos de Mbappé tras ser reemplazado por un golpe y causar preocupación en Francia

Promediaba el segundo tiempo en Boston y las alarmas se encendieron en el banco de suplentes de Francia: por un fuerte golpe en su tobillo, el delantero Kylian Mbappé dejó el campo de juego y con clara señal de dolor.

El crack de Real Madrid, que previo a anotar el primer gol había fallado un penal, fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta a 13 minutos del pitazo final, luego de haber recibido una fuerte patada del marroquí Issa Diopó.

El capitán del combinado galo fue atendido de inmediato por los médicos en el banco de suplentes, incluso colocándole hielo en la zona dañada, imagen que rápidamente se vio en la transmisión oficial televisiva y que se volvió viral, preocupando a los fanáticos franceses.

Atención: por esta patada, Mbappé tuvo que recibir atención en su tobillo derecho y pidió el cambio. En el banco, se lo vio con hielo en esa zona. ¿Para preocuparse?



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Sin embargo, una vez consumado el partido y el triunfo de Francia por 2 a 0 ante Marruecos, el crack francés se mostró sin problemas para desplazarse en medio de los festejos y luego, en diálogo con la prensa, terminó de confirmar que fue el golpe del tobillo el motivo de su salida.

«Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos», aseguró Mbappé, quitándole dramatismo a la situación.

Con su gol de hoy, el francés alcanzó a Messi como el máximo goleador del Mundial con ocho tantos y quedó a uno del argentino en la tabla histórica de los certámenes mundialistas.