La despedida de Jamenei quedó opacada por la reanudación de la guerra entre Estados Unidos e Irán

El funeral de Jamenei se desarrolló en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Foto: NA

El exguía supremo iraní Alí Jamenei fue inhumado en Mashhad, su ciudad natal, tras varios días de ceremonias fúnebres que coincidieron con una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. La televisión estatal mostró el traslado del féretro hasta el santuario del imán Reza, el lugar más sagrado del islam chiita en el país. En las imágenes no se observó la presencia de su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei.

El funeral de Jamenei quedó marcado por la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

Miles de personas participaron en el último adiós al líder iraní, fallecido a los 86 años en el ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero, que desencadenó la actual guerra en Oriente Medio. Jamenei estuvo casi 37 años al frente de la República Islámica.

Las exequias coincidieron con la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, pese al protocolo firmado en junio tras el alto el fuego de abril. El presidente Donald Trump dio por terminada la tregua, aunque aseguró que mantiene abierta la vía de las negociaciones.

Durante la noche del miércoles al jueves, Estados Unidos lanzó ataques contra unos 90 objetivos militares iraníes, según el Pentágono. Sin embargo, Teherán denunció que también fueron alcanzadas infraestructuras civiles, incluidos puentes y la conexión ferroviaria entre Teherán y Mashhad, con el objetivo de «eclipsar» las ceremonias fúnebres. Washington rechazó posteriormente haber realizado nuevos ataques en las últimas horas.

La tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo disminuyó tras incidentes atribuidos por Estados Unidos a Irán. Teherán, además, anunció su intención de cobrar peajes a los buques que atraviesen esa estratégica ruta para el comercio mundial de hidrocarburos.

En respuesta a los bombardeos estadounidenses, Irán lanzó nuevos ataques contra Kuwait, Baréin y Qatar. Mientras tanto, Israel advirtió que volverá a atacar a la República Islámica «si fuera necesario» y con «más fuerza», en un escenario que vuelve a alejar las perspectivas de una solución diplomática al conflicto.

Con información de AFP