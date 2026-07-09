Venezuela eleva a 3.889 la cifra de muertos tras el doble terremoto y crece la tensión en las tareas de rescate

El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas subió a al menos 3.889 muertos y mantuvo el número de heridos en casi 17.000, según un parte oficial del gobierno difundido el jueves.

Sube a 3.889 la cifra de muertos por el doble sismo en Venezuela

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron además 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

Maquinaria pesada deja nubes de polvo al remover escombros de edificios colapsados en La Guaira, en muchos casos ante la negativa de familiares que aún esperan recuperar cuerpos de sus seres queridos.

En el sector Caraballeda, un grupo de personas discute a gritos sobre el uso de las retroexcavadoras y les piden detenerse para que los rescatistas voluntarios puedan continuar sus labores.

«Cada quien está peleando porque unos quieren continuar con las labores de búsqueda y otros quieren meter las máquinas» entre los destrozos, dijo Xiomara Inojosa, de 42 años.

Su sobrino, que mañana cumpliría 13 años, y el papá del menor, de 42, aún permanecen bajo los escombros de un edificio de interés social que cayó sobre unas residencias privadas, de donde un hombre intenta hallar a sus familiares con maquinaria pesada que contrató.

«Hay el peligro de que con el movimiento de las máquinas, las lozas les caigan encima» a los rescatistas dentro de la estructura colapsada, indicó Inojosa.

La discusión se zanja cuando finalmente permiten que las máquinas recojan los escombros que han sacado para abrir camino. Son disputas que se repiten en otras edificaciones colapsadas a lo largo de la costa dos semanas después de los sismos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.

Agencia AFP