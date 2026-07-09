Tragedia en la Ruta 4: murió un joven en un choque frontal contra un camión en La Pampa este jueves

Un trágico accidente de tránsito enlutó este jueves 9 de julio a la provincia de La Pampa. Un joven de 25 años murió en el acto tras un violento choque frontal contra un camión con acoplado sobre la Ruta 4.

El siniestro vial se registró alrededor de las 6:45 de la mañana entre los kilómetros 72 y 73 de la ruta provincial, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Trenel.

La mecánica del impacto

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar del hecho, el camión Scania con acoplado se habría cruzado de carril, según informó El Diario de La Pampa. Al invadir la mano contraria, se produjo un impacto frontal y lateral contra el utilitario Peugeot Partner.

El vehículo de menor porte circulaba en sentido de oeste a este, con destino a la ciudad de General Pico, localidad de la que era oriunda la víctima. Por su parte, el camión transitaba en dirección inversa hacia Trenel.

Producto de la magnitud del impacto, el joven conductor de la camioneta perdió la vida de manera instantánea. En tanto, el chofer del rodado mayor no sufrió lesiones. Las autoridades confirmaron que no hubo terceras personas involucradas en el choque.

Quién era el joven que murió en un choque fatal en La Pampa

Fuentes de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa confirmaron al diario La Arena que la víctima fatal fue identificada como Facundo Paz Orellana, de 25 años. Al mismo tiempo, los voceros policiales aclararon que las causas exactas que desencadenaron la invasión de carril aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo investigación.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de los efectivos de la Comisaría de Trenel. Los uniformados realizaron las primeras actuaciones de rigor y organizar los desvíos en el tránsito para facilitar el trabajo forense.

En paralelo, los especialistas de la División Criminalística llevaron adelante las pericias para reconstruir la mecánica del siniestro. La investigación y la coordinación judicial del caso quedaron a cargo de los fiscales pampeanos Juan Pellegrino y Marcos Sosa.