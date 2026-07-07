Egipto estalló contra el arbitraje: habló de un Mundial «arreglado» y «dirigido hacia Argentina»

La eliminación de Egipto frente a Argentina dejó un fuerte malestar en el conjunto africano, que apuntó directamente contra el arbitraje luego de desaprovechar una ventaja de 2-0. Tanto Mostafa Ziko como el entrenador Hossam Hassan realizaron durísimas declaraciones una vez finalizado el encuentro y llegaron a insinuar que el Mundial está favoreciendo a la Selección de Lionel Scaloni.

Ziko fue el primero en expresar su bronca y no ocultó su indignación por el desenlace del partido. «Felicitaciones Argentina por la Copa del Mundo. Este torneo está arreglado. El árbitro fue injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina», lanzó. Luego insistió con sus críticas: «El árbitro es injusto, Dios me basta y es el mejor de los gestores. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación». Incluso fue más allá y aseguró: «La copa se la están dando a Argentina. Ellos ganan la Copa del Mundo».

En la misma línea se manifestó Hassan, quien declaró: «El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro», afirmó. Luego redobló la apuesta: «Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro (al francés Francois Letexier)«.

El seleccionador egipcio también cuestionó una acción puntual en la que reclamó una falta sobre Omar Marmoush antes del último gol argentino. «Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta a Marmoush, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta», sostuvo.

Por último, Hassan lamentó el desenlace y aseguró que su equipo merecía otro resultado. «Nos merecíamos la victoria. Creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio», sentenció.

Además, reveló que ya tenía desconfianza sobre la designación arbitral: «Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación».

Hassan elevó el tono en la zona mixta

Ya en la zona mixta, el seleccionador egipcio redobló sus acusaciones y dejó las declaraciones más fuertes de la jornada. «Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio», disparó.

Luego apuntó directamente contra la organización del torneo y aseguró que existen intereses para que Argentina siga en carrera. «Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Todo es cuestión de marketing y dinero. Ellos quieren que Messi sea campeón del mundo, siga en carrera en el torneo», afirmó.

Por último, Hassan insistió en que Egipto fue superior a la Selección y cuestionó incluso el horario del encuentro. «En el fútbol muchas cosas se deciden fuera del campo, según los intereses. Lo que ha pasado es injusto. Egipto merecía su clasificación, fuimos superiores a Argentina», señaló. Antes de retirarse, cerró con una frase que reflejó su enojo: «Les prometo que no volveré a ver partidos de un Mundial. Esta es mi forma de resistir esta situación».