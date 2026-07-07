Cifras récord: ¿cuánto cobra un árbitro en el Mundial 2026 y qué bonos extra recibe por partido?

El desarrollo de la Copa del Mundo en Norteamérica no solo se destaca por su histórica dimensión logística, con 48 seleccionados y 104 partidos, sino también por el inédito despliegue económico destinado a los encargados de impartir justicia: es decir, los árbitros.

En medio de los debates a causa de los fallos tecnológicos del VAR, se conoció que para este Mundial 2026, la FIFA diseñó el esquema de compensaciones más elevado de la historia de los mundiales para los árbitros de los partidos.

Mediante un sistema combinado que asegura una remuneración base fija por el solo hecho de ser seleccionados, sumado a incentivos variables por cada partido dirigido, los jueces principales pueden percibir cifras que superan las seis cifras en dólares a medida que logran avanzar hacia las etapas definitorias del certamen.

El sueldo base y los atractivos bonos por partido para un árbitro del Mundial 2026

Las proyecciones y estimaciones financieras determinan que un árbitro central del Mundial 2026, preseleccionado para integrar el prestigioso contingente del torneo internacional, percibe un canon base estimado que oscila entre los USD 70.000 y más de USD 100.000 de forma garantizada.

Sin embargo, el verdadero diferencial que abona la FIFA se activa a través de las designaciones efectivas en el campo de juego. Durante la fase de grupos, el juez principal de un encuentro percibe un bono extra de entre USD 3.000 y USD 5.000 por presentación; mientras que, en los cruces de eliminación directa de octavos, cuartos y semifinales, dicho incentivo por partido puede trepar hasta los USD 10.000 por designación.

Por su parte, los jueces de línea asistentes y los encargados de la cabina de video (VAR) se rigen bajo una escala salarial diferenciada, debido a la especificidad de sus funciones técnicas. Este selecto grupo de oficiales de video y líneas percibe bonos que promedian los USD 3.000 por compromiso en la etapa de zonas, escalando a montos cercanos a los USD 5.000 durante las rondas eliminatorias.

Esta estructura variable provoca que dos árbitros, con el mismo salario inicial por selección, terminen el certamen con ingresos totales dispares, quedando supeditados a su rendimiento físico, sus evaluaciones técnicas y la cantidad de nombramientos acumulados.

Mundial 2026: el rol del «Team One» de la FIFA y la presencia de jueces argentinos

Para sostener los exigentes criterios de neutralidad de este macroevento, la FIFA oficializó la constitución del denominado «Team One», un plantel récord compuesto por 52 árbitros principales, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de video provenientes de las seis confederaciones continentales.

En esta nómina institucional sobresale una destacada comitiva sudamericana compuesta por 12 jueces de la Conmebol, donde la delegación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aporta la experiencia local de los internacionales Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, quienes compiten internamente por alcanzar las designaciones mejor remuneradas de las instancias decisivas.

Este multitudinario dispositivo técnico responde a las estrictas pautas de rotación y descanso impuestas por la Federación, pero también a la necesidad de homogeneizar los criterios de aplicación de las nuevas normativas de la International Football Association Board (IFAB).

Para este Mundial 2026, los árbitros deben gestionar regulaciones más severas contra la pérdida de tiempo —como la obligación de concretar las sustituciones en un máximo de 10 segundos— junto a la ampliación de facultades para el VAR, que ahora interviene en la revisión de tiros de esquina mal sancionados y en segundas tarjetas amarillas.