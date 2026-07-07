¿Pega el portazo? Max Verstappen podría dejar Red Bull y sumarse a otra potencia de la F1

(AP) Habrá que esperar al receso de verano, cuando generalmente se producen los grandes movimientos en el mercado de pases.

Fuertes rumores en el paddock de la Fórmula 1 lo dan por hecho. Y, de concretarse, sería un verdadero bombazo en el mercado de pases de pilotos para la próxima temporada. Un trueque entre dos grandes estructuras y dos pesos pesados de la actual parrilla.

Según el periodista Thomas Maher, del portal Planet F1, el neerlandés Max Verstappen dejaría Red Bull a final de temporada y firmaría contrato nada menos que con la escudería McLaren a partir de 2027.

Los rumores se acrecentaron en Silverstone, tras la viralización de imágenes que mostraron al tetracampeón reunido con Laurent Mekies, director de Red Bull, y su padre Jos. Aunque, públicamente, tanto Max como Zak Brown, director de McLaren, negaron que ello pueda ocurrir.

Según Maher, Verstappen y McLaren están en las últimas fases de una larga negociación para que Max, de opaco presente en el team austríaco, donde compite desde 2016 y con el que obtuvo sus cuatro coronas, se vista de naranja papaya en 2027.

PUEDE SER EL FICHAJE DEL AÑO 🤯🇳🇱



Max Verstappen y McLaren estarían en las últimas fases de negociación para que el neerlandés fiche por el equipo inglés 👀



ℹ️ Thomas Maher #DAZNF1 pic.twitter.com/6emfdNHgp7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

A ello se suma otro fuerte trascendido: el australiano Oscar Piastri estaría analizando dejar el team inglés a fin de año, cuya relación sufrió un quiebre en Monza 2025, tras la decisión del team de beneficiar a Lando Norris en la lucha por el título.

El propio Piastri habló en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña y aseguró que tiene contrato con el equipo, que recibió garantías de que están conformes con él y que se siente contento en la escudería británica, intentando acallar esos rumores.

Pero en el paddock aseguran que la relación Piastri y McLaren no tiene vuelta atrás y que su salida del team es inminente. Esta situación alimenta todavía más la posibilidad de ver a Verstappen como nuevo piloto del team de Woking.

Será clave el receso de verano, luego del Gran Premio de Hungría, cuando generalmente se producen los grandes movimientos en las negociaciones y el mercado de pases.