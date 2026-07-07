Cierra la última planta que fabricaba zapatillas de Adidas y Nike en Argentina: despiden a 150 trabajadores

El Grupo Dass, uno de los principales actores de la industria del calzado a nivel local, confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Eldorado, provincia de Misiones. La medida implica la desvinculación de los 150 trabajadores que todavía se desempeñaban en el establecimiento.

Según la información difundida por el portal Infobae, la empresa ya notificó al sindicato del sector que la producción se detendrá entre el 17 y el 25 de julio, y aseguró el pago del 100% de las obligaciones indemnizatorias correspondientes.

La decisión empresarial no responde a una crisis financiera de la compañía, sino a una reconversión estratégica del negocio a partir del nuevo escenario económico. Con la apertura de las importaciones, a la firma le resulta más rentable ingresar el producto terminado desde el exterior en lugar de sostener la fabricación nacional.

Actualmente, marcas como Nike y Adidas —los principales clientes de la planta misionera— ya abastecen al mercado argentino desde las ocho fábricas que el grupo opera en Brasil, donde los costos de producción resultan más competitivos. Esta falta de pedidos locales dejó a las instalaciones de Eldorado sin viabilidad operativa.

El nuevo esquema comercial del grupo

A pesar del cierre industrial, el Grupo Dass mantendrá su presencia en el país bajo un formato diferente. Fuentes del sector confirmaron al medio porteño que la firma pasará a concentrar su actividad exclusivamente en tareas comerciales y logísticas, operando como representante e importador de las marcas Fila, Umbro y Asics.

Para sostener esta nueva estructura, la empresa utilizará los centros logísticos ubicados en las localidades bonaerenses de Coronel Suárez y Cañuelas.

Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) señalaron que el desenlace es consecuencia directa de la apertura importadora, sumada a la retracción del consumo interno y la falta de políticas orientadas a proteger la industria nacional.

El cese de actividades en Misiones marca el punto final de un proceso de achique que comenzó en enero de 2025. En aquel momento, la empresa cerró su planta de Coronel Suárez —donde fabricaba zapatillas Adidas— y despidió a 360 operarios, con la promesa de unificar su producción en Eldorado.

Sin embargo, en enero de 2026, la sede misionera sufrió el despido de 43 empleados y el gremio ya advertía que solo había compromisos de producción hasta mediados de año.

Fuerte caída en el sector del calzado

El escenario que atraviesa la fabricante de Nike y Adidas refleja una crisis más amplia en el rubro del calzado. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la fabricación de calzado y sus partes anotó una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025. El organismo estadístico vinculó este retroceso directamente con la menor demanda local y el ingreso de productos importados.

Otros casos recientes grafican esta tendencia de retracción industrial. La histórica marca nacional John Foos cerró su planta de Beccar, en el partido de San Isidro, para pasar a importar calzado desde distintos países de Asia, reduciendo una plantilla de casi 400 trabajadores en 2023 a unos 50 a principios de 2026.

En la misma línea, la fábrica cordobesa de suelas Gomas Gaspar bajó las persianas en mayo tras 30 años de actividad, dejando a 40 operarios desempleados.