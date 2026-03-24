Agustín Giay se suma a la convocatoria de la Selección Argentina en lugar de Montiel

Hace instantes se conoció una convocatoria de último momento en la Selección Argentina. Ante la baja por lesión de Gonzalo Montiel (desgarro grado 1) Lionel Scaloni llamó a Agustín Giay y el futbolista de Palmeiras se sumará a los entrenamientos en Ezeiza en las próximas horas.

El jugador de 22 años se encontraba en Argentina por el receso del futbol brasileño y recibió el llamado del técnico campeón del mundo. Será su primera convocatoria con la selección mayor, luego de disputar el Mundial Sub 23 con la albiceleste.

Giay fue capitán en el Mundial Sub 20 de 2023.

La llegada de Giay no es el primer cambio en la lista. Este lunes, la AFA anunció la lesión de Leonardo Balerdi y en su lugar ingresó Lucas Martínez Quarta, que no era citado desde la Copa América 2024. Otros que se sumaron de imprevisto fueron Joaquín Panichelli, que atraviesa un gran presente en el Estraburgo de Francia, y Franco Mastantouno, jugador de Real Madrid.

#SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026

Esta tarde, Lionel Scaloni tendrá su primer entrenamiento con los 29 futbolistas citados. El seleccionado argentino tendrá dos desafíos en esta fecha FIFA de marzo: el 27 de marzo frente a Mauritania y el 31 contra Zambia. Ambos encuentros serán en La Bombonera.

La lista de convocados de Argentina para la fecha FIFA de marzo

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.