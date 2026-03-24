Cambio de fecha para el debut de River en la Copa Sudamericana

Coudet comenzó su ciclo en River con dos victorias: Huracán en el Ducó y Sarmiento en el Monumental. (Clarín fotografía)

El equipo de Chacho Coudet debutará el 8 de abril en la Sudamericana. Foto: FOTOBAIRES Fecha 11 Torneo Apertura Liga Profesional.

Conmebol anunció modificaciones en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y uno de los encuentros que sufrió un cambio es el que River disputará frente a Blooming, en Bolivia.

El partido estaba programado en Santa Cruz de la Sierra para el jueves 9 de abril, pero se disputará finalmente el miércoles 8 desde las 21.30 de nuestro país.

El encuentro en Bolivia se jugará después del partido que River afrontará ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura en el estadio Monumental y antes de la visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

La Liga Profesional todavía no dio a conocer cómo se disputarán las últimas fechas del campeonato, aunque se especula que el clásico será el domingo 12 de abrir a las 20 horas.

River debutará ante Blooming en la Sudamericana el 8 de abril.

En caso de no haber alguna otra modificación en la programación, River enfrentará a Carabobo de Venezuela en el Monumental el miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

En tanto, el equipo conducido por Eduardo Coudet después disputará, también en condición de local, el Superclásico frente a Boca por la fecha 15 y penúltima del Apertura 2026.