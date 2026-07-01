Suba de la tarifa de gas: el vocero presidencial reconoció que fue «poco feliz» su frase sobre «abrigarse más»

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, dio marcha atrás este miércoles 1 de julio tras la controversia que generaron sus declaraciones sobre el impacto de la suba de tarifas. En declaraciones radiales, el funcionario reconoció que fue “poco feliz” haber sugerido que, ante el encarecimiento del servicio, las familias debían optar por «abrigarse más» en lugar de encender la calefacción.

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes”, manifestó Ravier en contacto con Radio Mitre.

El funcionario intentó recalibrar su mensaje explicando que el objetivo era subrayar el impacto que tienen los precios reales sobre los hábitos de consumo. «Si pagás el costo del gas por lo que vale, te cuidás un poquito más», detalló, aunque admitió a modo de autocrítica: “No lo expresé de la manera más afortunada”.

El origen de la polémica y la cita a Milton Friedman

La controversia se originó el martes durante la que fue su primera conferencia de prensa oficial en la Casa de Gobierno. Al justificar el aumento, Ravier había argumentado que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real, “alguien lo tiene que pagar”.

Para ilustrar el ajuste, el vocero citó la premisa de “no hay almuerzo gratis” formulada por el economista y fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman.

Luego de esa referencia, lanzó la declaración que lo obligó a retractarse: “Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia: de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”.

El vocero de Javier Milei insistió en que se mantienen los subsidios

En su intento por corregir la postura pública del Gobierno, el oriundo de La Pampa fue categórico al afirmar que desde el Ejecutivo no le están «diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate’», e insistió en que se mantienen los subsidios «a los más humildes».

Sin embargo, el vocero ratificó el esquema de recortes en el área energética, marcando un punto de especial interés para el interior del país. En ese sentido, puntualizó que se han “quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para poder volver a la idea original de la ley”.

Finalmente, defendió la eliminación de la asistencia estatal para los usuarios de clase media y alta, argumentando que «el populismo los extendió a quien no los necesitaba».

Con información de Noticias Argentinas.