Los Lakers de LeBron reciben a los Spurs por los cuartos de la NBA Cup: se definen los semifinalistas

Este martes se jugaron los primeros cuartos de final de la NBA Cup, el torneo que se disputa en medio de la fase regular desde 2023. Los New York Knicks avanzaron a semifinales tras vencer a los Toronto Raptors, mientras que los Orlando Magic derrotaron a Miami Heat.

En el año inaugural, los campeones fueron los Los Angeles Lakers, que le ganaron a los Indiana Pacers con LeBron James como MVP. En 2024 celebraron los Milwaukee Bucks ante Oklahoma City Thunder, con Giannis Antetokounmpo elegido como jugador más valioso.

Este miércoles se disputan las restantes semifinales. Desde las 21:30, los Thunder reciben a los Phoenix Suns. El equipo de Oklahoma es el vigente campeón de la NBA y, además, el mejor de la temporada, con un registro de 23 victorias y solo una derrota.

Por otro lado, a partir de las 00:00, los San Antonio Spurs visitan a los Lakers de LeBron James y Luka Doncic. El equipo texano marcha tercero en el Oeste, aunque llega con la baja de su máxima estrella: Victor Wembanyama. El conjunto angelino es segundo en la conferencia y cuenta con plantel completo.

Luka Doncic está liderando la NBA en promedio de puntos, con 35 por partido. Además, es tercero en asistencias (9.1) y 13° en rebotes (9.2).