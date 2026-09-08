El turismo patagónico salió a venderse al mundo en Bariloche

La Expolagos, un evento que reunió operadores turístico tuvo una nueva edición en Bariloche, con San Juan como provincia invitada. Foto: Chino Leiva

Con una alta convocatoria, se desarrolló en Bariloche la doceava edición de Expolagos, un evento privado que reunió a prestadores de turismo, empresas de hotelería, agencias, centros de esquí, compañías aéreas y destinos de Argentina y Chile con operadores y agentes de viaje de distintos países con el objetivo de generar nuevos negocios y posicionarse ante el mercado internacional.

En total, se presentaron 100 expositores y 50 compradores, entre ellos de países como México, Guatemala, Chile, Brasil y España, desde donde arribaron grandes empresarios del sector como El Corte Inglés y TUI.

La presencia de operadores internacionales fue clave para posicionar las diferentes propuestas de la patagonia en la oferta del mercado en el exterior. “Hoy en día el 94% de nuestras visitas son nacionales, por lo que el desafío es que el emisivo internacional pueda conectarse con la oferta de la provincia”, señaló Juan Castañares, referente del ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, que fue el destino invitado de este año.

Castañares explicó que el turismo en San Juan “crece sostenidamente, por una política de estado”, y que eventos como este le abren al privado la posibilidad de conectar con nuevos prestadores internacionales. Como contraprestación, la provincia invitó el almuerzo del lunes, donde degustaron productos regionales y se presentaron ante los operadores turísticos invitados por la organización.

Bariloche busca posicionarse en Francia

En la misma línea, Cecilia Caldelari, del equipo técnico del Emprotur, destacó la presencia de países como España y México, y señaló: “Estamos trabajando en posicionarnos en mercados que queremos recuperar, como Francia”, aunque remarcó que “el turismo nacional es el que sostiene Bariloche todo el año, junto a Brasil y Chile”. El ente participó como auspiciante del evento con el objetivo de que “Bariloche esté en todas las vidrieras del mundo”.

Según el último informe del Indec, en julio de este año ingresaron al país 466.000 turistas internacionales, de los cuales el 36% se trató de visitantes de Brasil, el mercado más fuerte para la ciudad de Bariloche, especialmente en invierno.

La Expolagos, un evento que reunió operadores turístico tuvo una nueva edición en Bariloche, con San Juan como provincia invitada. Foto: Chino Leiva

Alfredo De Cesare, gerente del centro de esquí Pillán, en el volcán chileno Villarrica, señaló que, después del “boom de turistas argentinos” que recibieron en invierno el año pasado, vinieron con el objetivo de seguir posicionando a Chile como un destino turístico todo el año. El referente destacó “la participación de operadores de otros mercados, como Uruguay, para apuntar a nuevos negocios”.

El evento ya se había realizado en la ciudad hace 11 años, y fue elegida nuevamente por su capacidad de plaza hotelera y por ser “el destino más emblemático de la patagonia”, según afirmó Roque Palacios, fundador de Expolagos.

Durante la exposición, se realizaron 1900 reuniones de negocios, además de un almuerzo común para todos los participantes y una cena de bienvenida. La próxima edición será también en la patagonia argentina, en Ushuaia, luego de dos ediciones seguidas en Chile. “Tenemos que ir Chile y Argentina a los grandes mercados de afuera como un turismo integrado”, expresó Palacios.