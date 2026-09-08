Cerimedo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia: «Que me perdone por meterme con esa loca»

Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de asesinato contra su ex pareja y por presunto enriquecimiento ilícito, fue trasladado esta madrugada a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, a pesar de los pedidos de su defensa para evitar la medida. Al llegar a La Paz, no se privó de cargar contra su ex pareja Nadia Beller, quien sigue internada tras un intento de homicidio que habría sido encargado por Cerimedo.

La prensa paceña le preguntó al asesor qué mensaje tenía para el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien había trabajado en las últimas elecciones. «Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca«, respondió al diario El Deber mientras todavía se encontraba en el avión.

Cerimedo también dijo que Beller «va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo” y pidió que «se haga justicia y se sepa la verdad». “Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”, dijo en otra escueta declaración. «Mi esposa, que me perdone», dijo al final, ante la consulta sobre si tenía mensajes para su familia.

El traslado se produjo durante la madrugada. Cerimedo estaba detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Por disposición de un juez, será recluido en Chonchocoro donde cumplirá prisión preventiva los próximos 180 días por un caso de presunto enriquecimiento ilícito. En Santa Cruz se encontraba detenido por el intento de feminicidio. El traslado de Cerimedo se dio en medio de un fuerte operativo policial que inició cerca de las 3:30 (2:30 de Argentina) y concluyó más de tres horas después con su llegada al Aeropuerto de El Alto y su posterior traslado al penal paceño. Según registraron los medios locales, Cerimedo viajó de jeans, un buzo gris y zapatillas. Durante todo el vuelo tuvo el rostro cubierto y la mirada al suelo.

La decisión de trasladar al consultor había sido tomada el pasado 29 de agosto por el juez Douglas Borda, tras una audiencia virtual en el caso por enriquecimiento ilícito. A pesar de los pedidos de los abogados del argentino, el magistrado decidió que permanezca detenido en La Paz. Chonchocoro es la única cárcel considerada de Máxima Seguridad de Bolivia, por lo que recibe a los presos de más alto perfil del vecino país. Se encuentra en el municipio de Viacha, a unos 4000 metros sobre el nivel del mar.

Las causas que afronta Cerimedo

La fiscalía entiende que Cerimedo, en su rol de asesor del Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia durante los años 2025 y 2026, “habría aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna” y señalan que “recibía diferentes sumas de dinero en dólares americanos» a través de una casa de cambios de la Zona Sur de la Ciudad de La Paz llamada EXCHANGE.

El representante legal de ese lugar es Fritz Juniors Gironda Aquize, su encargada Claudia Ines Layme Carita. Los investigadores, en base a recibos recolectados en allanamientos, pudieron establecer un nexo causal con Fernando Cerimedo, según precisó el diario Clarín. Afirman que ambos representantes de la casa de cambio se dieron a la fuga antes del allanamiento, luego de sacar de las cajas fuertes del lugar la suma aproximada de setecientos mil dólares americanos, que tendrían vinculación con el gurú libertario especialista en granjas de trolls y bots de redes sociales.

En la audiencia en donde se defendió de las acusaciones, cuestionó al trabajo de la fiscalía. «No me pueden hacer 400 preguntas de las cuales 390 eran relacionadas al Presidente (Paz) porque ahí hay otra intención», manifestó. Además, apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara. Lo calificó de «mitómano» y lo acusó de estar atrás de falsas denuncias sobre enriquecimiento ilícito y su supuesta intervención en decisiones políticas del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Además, Cerimedo fue enfático al sostener que la acusación de intento de femicidio «no tiene ni pies ni cabeza» y que «pronto se va a esclarecer».

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz y unos días mas tarde fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días imputado por el presunto delito de «feminicidio en grado de tentativa», tras un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra su expareja, Nadia Beller. Horas después de su detención, la Fiscalía boliviana también abrió otra investigación de oficio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y además afronta una tercera investigación por violencia familiar y doméstica que presuntamente ejerció en julio contra Beller.

Rodrigo Paz habló de una campaña de desprestigio y vinculó a la Argentina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, volvió a despegarse del consultor político Fernando Cerimedo y denunció que había una «campaña de desprestigio» contra su Gobierno.

Consultado sobre el rol que tuvo el asesor en marketing político en su gestión, Paz respondió visiblemente frustrado: «Por última vez, será responsabilidad de la Justicia y será responsabilidad de aquellos que tengan que investigar». Agregó que con Cerimedo «la cooperación en su momento, era por la capacidad que tenía junto a un sistema internacional y fue una decisión del Gobierno de querer poner a Bolivia en el mundo. Pasamos de no ser vistos por nadie a poder reunirnos con presidentes de todo el continente. Usamos todos los instrumentos y todas las vías posibles para llegar a que Bolivia vuelva a ser escuchada».

Durante un acto en Tarija este sábado, Paz también denunció la existencia de «una campaña de desprestigio contra el Gobierno» que no sólo viene del ámbito local, sino de otros países de la región, entre ellos Argentina. Días atrás, en un mensaje difundido por la Presidencia boliviana, Paz declaró que «nunca hubo un contrato» o una «relación de trabajo directa» con Cerimedo, y que «jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hace a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial».

Por su parte, un tribunal de Garantías de la región de Santa Cruz rechazó el viernes un recurso de acción de libertad presentado por la defensa de Cerimedo, que buscaba frenar su traslado a Chonchocoro. Uno de los abogados de Cerimedo, Ernesto Tórrez, dijo a medios locales que si bien «jurídicamente existen dos procesos» pero que «físicamente existe una sola persona» para que sea recluida en dos cárceles al mismo tiempo. «No hubo un criterio de racionalidad (…) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo», dijo Tórrez. Advirtió, además, que trasladar a su defendido a La Paz representaría «un peligro» porque «ya se ha conocido que quieren atentar» contra su vida.

Tras el segundo rechazo del tribunal, otro de los abogados de Cerimedo, Ernesto Giraldes, dijo que el consultor político sufrió una descompensación en el penal de Palmasola, que requirió la intervención de personal médico del penal, donde se encuentra desde el 21 de agosto. Giraldes atribuyó el episodio del viernes a la noche a un cuadro de estrés, presión alta y taquicardia. “El señor Fernando Cerimedo viene pasando una situación de estrés desde hace tres semanas, desde que fue aprehendido y conducido a Palmasola. Esa situación llegó a colapsar y se descompensó. (…) Él no toma, no fuma, no se droga y tiene úlceras. Se le subió la presión y le dio taquicardia”, explicó Giraldes, citado por El Deber.