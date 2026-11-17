Argentina intentará regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición de 2023.

La Selección Argentina de básquetbol se prepara para afrontar una nueva ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027. La doble fecha venidera puede resultar decisiva para las aspiraciones del combinado albiceleste y la ilusión de volver a disputar la cita internacional.

Este martes, el entrenador Pablo Prigioni definió una preselección de 24 jugadores de la que saldrán los convocados definitivos para recibir a Bahamas y Canadá, el 26 y 29 de noviembre, respectivamente, en el Espacio DAM de Zárate.

Entre los principales nombres de la nómina aparecen Luca Vildoza y Nicolás Laprovittola, dos jugadores de experiencia internacional que vuelven a estar entre las opciones del cuerpo técnico.

A ellos se le suman Facundo Campazzo, figura del Real Madrid, y Leandro Bolmaro, del Olimpia Milano, habituales estandartes en el elenco nacional; una convocatoria que combina a protagonistas de las principales ligas europeas con jugadores del básquet argentino.

La novedad es la ausencia es Gabriel Deck. En contrapartida, Prigioni vuelve a considerar a varios de los jugadores que vienen con participación en el proceso clasificatorio, como Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Juan Ignacio Marcos, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, entre otros.

La Selección llega a la quinta ventana FIBA con un registro de seis victorias y dos derrotas, ubicado en el tercer puesto del Grupo F. Canadá lidera con ocho triunfos, mientras que Uruguay comparte el récord argentino. Bahamas, por su parte, aparece como uno de los principales perseguidores, con cuatro victorias y cuatro caídas.

Un aspecto favorable para el platel argentino es que depende de sus propios resultados para alcanzar Qatar 2027. Dos victorias en Zárate le asegurarían la clasificación mundialista, siendo crucial el partido ante Bahamas al tratarse de un rival directo.

Argentina intentará regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición de 2023. El último antecedente mundialista fue China 2019, cuando el seleccionado alcanzó la final y terminó como subcampeón.