La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el respaldo de bloques aliados. El plan es llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre.

El presidente de la comisión, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, informó que se reunieron 27 firmas de los 48 integrantes del cuerpo. Veinte corresponden a legisladores libertarios y siete a fuerzas aliadas.

Antes de la firma, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, anunció que el dictamen eliminó los artículos de la versión original del Poder Ejecutivo que desarmaban el sistema de protección de la discapacidad. Según explicó, para que el Presupuesto fuera coherente con la media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad había que suprimir los artículos 36 al 41.

«Es algo que nos interpeló a todos», recordó sobre esa ley, que Diputados aprobó con un voto «prácticamente unánime» y «mucho esfuerzo». «Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra», agregó la legisladora.

Los cambios, en detalle

El PRO consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

La UCR consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. El radicalismo también había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la Ruta Nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.