Una convocatoria escasa en el amistoso de la Selección Argentina en Córdoba. (Foto: Clarín Fotografía)

La Selección Argentina volvió a jugar con una escasa asistencia de público en el amistoso contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Se estima que la convocatoria no superó los 25.000 espectadores en una cancha que tiene capacidad para 57.000. Los huecos en las tribunas fueron evidentes.

Lo mismo ocurrió el último viernes ante Uruguay en La Bombonera, en el otro amistoso de esta fecha FIFA que cierra el calendario anual.

Ni siquiera la jerarquía del rival y el hecho de ser el clásico rioplatense motivó a que el público asista masivamente al partido.

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Incluso se regalaron entradas en el hotel en la previa del partido y la venta no alcanzó los 20.000 tickets, una recaudación escasa en comparación a la de ocasiones anteriores.

Los factores que pueden explicar esta asistencia son varios. Uno es la ausencia de Lionel Messi que se retiró de la Selección el mes pasado.

Otro es el elevado valor de las entradas. Las populares costaban $80.000 y las plateas $125.000 y $145.000, montos difíciles de cubrir para un amistoso.