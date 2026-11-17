Una filtración masiva de más de 15 millones de documentos internos sacudió este martes al sistema financiero mundial y puso bajo máxima presión a Deutsche Bank. La investigación periodística colaborativa titulada «Inside Deutsche Bank», difundida de manera simultánea por decenas de medios internacionales, reveló que la entidad alemana ignoró sus controles internos durante años, antepuso sus intereses comerciales al cumplimiento de las sanciones internacionales y de las normas contra el blanqueo de capitales, y facilitó operaciones de financiación a clientes empresariales y particulares vinculados con la corrupción. El impacto de las revelaciones desencadenó un inmediato hundimiento de las acciones del banco en la Bolsa de Fráncfort, donde llegaron a retroceder más de un 6%.

Los archivos secretos abarcan un extenso abanico de figuras de peso global y local: desde el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta oligarcas rusos sancionados, políticos alemanes, fabricantes de armamento, líderes de regímenes autoritarios, miembros de familias reales y empresas españolas investigadas por sobornos.

En la Argentina, el análisis de la documentación permitió reconstruir los mecanismos internos de prevención activados por el banco en 2016 cuando Santiago Bausili —actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA)— dejó la entidad para incorporarse al Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, además de sacar a la luz una sanción disciplinaria que recibió en 2015.

La filtración se originó a partir de dos denunciantes cuya identidad permanece bajo reserva, quienes copiaron los archivos dentro de la institución —entre ellos más de diez millones de correos electrónicos, actas de reuniones de altos directivos e investigaciones internas identificadas con nombres en clave— y los entregaron a través de su abogado al periodista y escritor indio Josy Joseph y a la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife.

Los informantes también remitieron documentación al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense y a la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido (HM Revenue and Customs). El proyecto fue coordinado y dirigido por la ONG sudafricana Barracuda Media —creada exclusivamente para esta investigación— con el apoyo técnico del Data and Research Center (DARC) de Berlín, Paper Trail Media para el asesoramiento y la coordinación de los medios de habla alemana, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en América Latina y Finance Uncovered en África subsahariana.

Más de 200 periodistas de 55 medios aliados en 45 países examinaron los archivos de manera independiente desde comienzos de 2026 y decidieron, con criterio editorial propio, qué hallazgos publicar, sin que los denunciantes ni el consorcio recibieran o abonaran compensación económica alguna por la entrega del material. Participaron The New York Times, Financial Times, Der Spiegel, la segunda cadena de televisión pública alemana ZDF, Le Monde, elDiario.es y La Nación (junto a Armando.info de Venezuela, Concolón de Panamá, IDL-Reporteros de Perú, El Universal de México, No Ficción de Guatemala, Cuestión Pública y El Armadillo de Colombia, Agência Pública de Brasil y la revisión legal de El Veinte).

Pagos sospechosos a Jeffrey Epstein, los datos fiscales de Trump y los líderes mundiales

Uno de los capítulos más comprometedores de la investigación expone la relación financiera entre Deutsche Bank y Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y explotación de menores. De acuerdo con los documentos internos citados por Financial Times y consignados por Bloomberg Línea, el banco alemán tramitó US$ 582 millones en pagos sospechosos vinculados a Epstein, motivo por el cual la entidad presentó en 2019 en Estados Unidos los denominados «informes de actividades sospechosas».

Ante la difusión de estos hallazgos, Deutsche Bank emitió un descargo específico sobre el magnate fallecido: «Reconocemos que cometimos un error al aceptarlo como cliente en 2013 y lamentamos nuestra relación pasada con él. Hemos colaborado con los organismos reguladores, las autoridades policiales y judiciales y el Congreso de Estados Unidos en sus investigaciones, y hemos abordado estos asuntos con transparencia de manera paralela».

Los documentos filtrados también arrojan luz sobre los vínculos del gigante bancario con el presidente estadounidense Donald Trump. Según informó Financial Times, tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2016, Deutsche Bank evaluó internamente los riesgos reputacionales de sostener esa relación comercial, en un momento en que el mandatario le adeudaba alrededor de US$ 331 millones. Asimismo, los registros revelan que en marzo de 2017 un gestor de relaciones de la entidad envió por error las declaraciones fiscales de fin de año de 1.588 cuentas —tres de ellas vinculadas al actual jefe de Estado, sobre un total de 1.586 según consignaron AFP y La Nación— al contable de un único cliente, quien alertó al banco y borró el archivo. De acuerdo con Financial Times y Bloomberg Línea, el actual consejero delegado de la entidad, Christian Sewing, estaba al corriente de aquel incidente.

La base de datos de «Inside Deutsche Bank» contiene además extensos expedientes que detallan participaciones empresariales, fundaciones, responsabilidades y estructuras patrimoniales de jefes de Estado, monarcas, multimillonarios, celebridades y grandes compañías internacionales, desde gigantes tecnológicos hasta conglomerados energéticos y multinacionales tabacaleras. Entre las personalidades mencionadas figuran el exprimer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, el emir de Dubái y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid al Maktoum, el ex primer ministro libanés Saad Hariri, el expresidente ucraniano Petró Poroshenko, el príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein y el rey Rama X de Tailandia, además de fabricantes internacionales de armamento involucrados en envíos a zonas de conflicto, operaciones que el diario francés Le Monde describió como numerosas «contorsiones éticas».

No obstante, el consorcio periodístico aclaró que el mero hecho de que una persona o empresa aparezca en los archivos filtrados no implica irregularidad alguna ni constituye prueba de actividad delictiva, dado que los documentos abarcan a numerosos clientes sin indicio alguno de actividades ilegales o ilícitas.

La estrategia rusa antes de Ucrania, las alertas internas y el caso español

La filtración documenta la estrategia comercial que Deutsche Bank diseñó en Rusia antes de la invasión a Ucrania. De acuerdo con los informes de AFP y La Nación, a finales de 2020 la entidad planeaba incrementar de forma considerable sus ingresos procedentes de clientes rusos adinerados, pese a las advertencias internas y externas sobre los riesgos regulatorios y de blanqueo de capitales, y a las reservas expresadas por algunos directivos. Los archivos acreditan que el propio director ejecutivo, Christian Sewing, figuraba entre los participantes del grupo de trabajo que preparó ese plan ruso, en paralelo a las operaciones gestionadas para oligarcas rusos sancionados, defraudadores fiscales y redes internacionales de lavado conocidas como laundromats o «lavanderías de dinero».

Gran parte del material filtrado proviene de las unidades internas encargadas de aplicar los protocolos denominados «Know Your Customer» («Conoce a tu cliente», en inglés), destinados a comprobar periódicamente con quién hace negocios la institución, así como de los departamentos de auditoría interna y prevención de delitos financieros. Según explicó el programa de la televisión pública alemana ZDF frontal, citado por la agencia EFE, Deutsche Bank «ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas con el fin de mantener negocios problemáticos o captar nuevos clientes», lo que permitió reconstruir cómo mantuvo durante años a oligarcas, estafadores y agresores sexuales en su cartera.

La investigación expone además prácticas contables cuestionables, comunicaciones y actas de reuniones del director ejecutivo y del director de Operaciones, y tensiones permanentes con los equipos responsables de verificar el cumplimiento normativo, al punto de que en ocasiones la entidad no descubrió fallos graves hasta años después de que el dinero sospechoso circulara por sus sistemas.

En España, el portal elDiario.es —integrante del consorcio— informó que la sede madrileña de Deutsche Bank cooperó con una serie de empresas españolas, y alguna extranjera, vinculadas con sobornos y casos de corrupción. En concreto, financió «decenas de contratos públicos» adjudicados a compañías españolas en países clasificados de alto riesgo como Angola, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Panamá y Camerún. Muchos de estos proyectos quedaron abandonados, sufrieron retrasos y sobrecostes multimillonarios, terminaron en arbitrajes internacionales o acabaron bajo investigación por sobornos y corrupción. Según el medio español, varias de estas operaciones contaron con el aval de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la aseguradora semipública que respalda con fondos públicos las actividades de las empresas españolas en el extranjero, mecanismo que permitió al banco alemán reducir el riesgo de las operaciones mientras conservaba los ingresos por comisiones e intereses.

El capítulo argentino: Santiago Bausili, los bonos de Macri y la sanción de 2015

El análisis de los documentos realizado por La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sacó a la luz el seguimiento interno que Deutsche Bank activó sobre Santiago Bausili cuando dejó su cargo como director en la entidad —donde manejaba negocios vinculados con la deuda pública argentina y de otros países del Cono Sur— para incorporarse al gobierno de Mauricio Macri en enero de 2016. Aunque en 2015 el banco analizó abandonar su negocio minorista en el país por los «problemas de capitales atrapados» durante el último período del gobierno de Cristina Kirchner y el temor a trabas para repatriar fondos —y en 2016 anunció la venta de su filial argentina al Banco Comafi, operación que incluyó personal, clientes institucionales y negocios de administración financiera—, conservó una oficina de representación con estructura reducida enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.

Frente al desembarco de Bausili en el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Crimen Financiero (AFC, por sus siglas en inglés) del banco abrió expedientes rotulados como «Estrictamente confidencial» para evaluar un «posible conflicto de interés».

«Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses», advirtió uno de los informes internos de la unidad AFC al examinar las negociaciones del banco con el Estado argentino y los pagos diferidos en acciones que el funcionario percibió hasta septiembre de 2018. Según constancias judiciales, Bausili recibió 13.025 acciones con un valor nominal de US$ 13,80 cada una, equivalentes a casi US$ 180.000, mientras ejercía como subsecretario de Financiamiento (2016-2017) y secretario de Finanzas (2017-2019).

Por esos cobros diferidos y su intervención en la colocación de bonos de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó dos veces a Bausili por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al considerar que pudo haber influido para beneficiar a su antiguo empleador, que percibió una comisión del 0,12% (cerca de US$ 1,4 millones). En ambas oportunidades, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron los procesamientos por falta de pruebas de que hubiera incidido en la selección, los alcances o las condiciones de las operaciones, aunque la investigación continúa abierta y sumó nuevas medidas de prueba en las últimas semanas.

Ante la consulta de La Nación, Bausili negó cualquier irregularidad y afirmó: «Las compensaciones diferidas no son a opción del empleado: el empleado siempre preferiría cobrar antes y no diferir cobros». El vínculo recobró relevancia el mes pasado, cuando el actual titular del BCRA explicó sobre el manejo del oro del Tesoro argentino que Deutsche Bank fue contratado por el Estado para realizar el 10% de las coberturas durante 2025 por haber ofrecido las mejores condiciones y sin intervención suya.

La filtración coordinada por Barracuda Media también reveló una sanción disciplinaria previa contra Bausili cuando aún trabajaba en la entidad. En una tabla de seguimiento interno de las unidades de compliance bajo la columna «CC Violations Data» y con el motivo «Trading sin autorización previa», consta que el 23 de junio de 2015 —seis semanas antes de las elecciones primarias (PASO) de mediados de agosto y con Macri y su equipo ya lanzados en la campaña presidencial— adquirió 150 títulos públicos argentinos sin permiso interno.

«El Sr. Bausili no solicitó la autorización previa para comprar 150 bonos de Argnt Bonar. Se le envió una amonestación por correo electrónico, pero no fue necesario tomar ninguna otra medida», detalla el documento. Al asumir en enero de 2016, informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) poseer tres tipos de bonos: Bonar 17 (comprados en enero de 2015), Bonar 24 y Bonar 8,750% (adquiridos en diciembre de 2015), cotizados en más de $5 millones —equivalentes a unos 350.000 dólares al tipo de cambio al cierre de ese ejercicio—, sin que la declaración jurada permita establecer si los papeles de junio de 2015 seguían en su poder al cierre del año.

Contratos con el Estado, el financiamiento a Córdoba y el giro de la Oficina Anticorrupción

Los archivos filtrados y los expedientes administrativos detallan múltiples operaciones entre Deutsche Bank y el Estado argentino durante la gestión de Cambiemos. En septiembre de 2017, el Gobierno anunció un crédito de US$ 53 millones para que Trenes Argentinos SA adquiriera frenos con el sistema ATS, financiado en un 60% por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y en un 40% restante por Deutsche Bank, según respondió el Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública. Si bien los documentos internos no muestran intervención de Bausili, aparece un posteo suyo en la red social X sin nombrar a su exempleador: «Apoyo de Japón: El 85% del costo de los frenos se financió con la agencia de financiación de exportaciones de Japón», y agregó: «Préstamo: USD53 millones. Se evitaba la tragedia de Once», en alusión al choque ferroviario de 2012 que provocó 52 muertes.

Asimismo, la entidad elaboró un brochure para captar inversores israelíes interesados en el programa de Participación Público Privada (PPP) «Autopistas y Redes Seguras» del Ministerio de Transporte —cuyo titular, Guillermo Dietrich, se reunió con ejecutivos del banco el 4 de octubre de 2018 durante una gira por Estados Unidos, aunque el proyecto finalmente no prosperó— y participó en enero de 2018 de la salida de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al mercado internacional por US$ 500 millones, en lo que el Gobierno anunció como la primera vez que la empresa pública tomaba deuda para destinar fondos a obras previstas en su plan de inversiones y a cancelar deudas financieras y comerciales.

Una semana antes del anuncio, el 18 de enero, un correo electrónico con información distribuida fuera de Estados Unidos llegó a ejecutivos del banco alemán sobre reuniones previstas en Londres para el 22 y el 23 de enero y otra en Fráncfort para el 24, dentro de una negociación que incluyó 35 encuentros con inversores en al menos uno de los cuales estuvo presente Bausili, según una fotografía publicada por Infobae. Ante una consulta de La Nación, AySA informó que Deutsche Bank colocó US$ 159 millones de los US$ 500 millones emitidos junto a Citi, HSBC y Crédit Agricole, mientras una fuente que participó del proceso sostuvo que no observó «una sola actitud» de Bausili orientada a beneficiar al banco.

Otro episodio involucró a la provincia de Córdoba. Una cadena de correos electrónicos identificados como «sólo para uso interno» muestra que el 31 de octubre de 2018 un managing director de la filial londinense pidió asesoramiento a sus colegas antes de autorizar un acuerdo con esa provincia por el posible riesgo reputacional dada la relación de Bausili con el Gobierno nacional. «Confirmo que, desde la perspectiva empresarial, he considerado el riesgo potencial de reputación y lo considero mínimo, y que estamos efectivamente protegidos de cualquier problema potencial de riesgo de reputación», respondió un jefe global del banco. La entidad concretó finalmente dos préstamos a Córdoba por un total de US$ 79 millones para financiar infraestructura en Educación y Salud, operación que requería autorización del Estado nacional bajo el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Fuentes de la por entonces gestión cordobesa indicaron que trabajaron con la Oficina Nacional de Crédito Público y la Jefatura de Gabinete, sin mencionar nada específico sobre Bausili, y los documentos disponibles tampoco acreditan intervención directa suya. Consultado por la alianza periodística, Deutsche Bank respondió: «Rechazamos categóricamente la insinuación de su pregunta. Deutsche Bank cuenta con una larga trayectoria de gran prestigio en la región. Nuestros clientes nos eligen por nuestra experiencia. Como banco, contamos con políticas, controles y procesos sólidos diseñados para identificar y gestionar posibles conflictos de interés».

En cuanto a la colocación de deuda pública por hasta US$ 7.000 millones autorizada en 2017, un año después de su salida del banco alemán, el expediente judicial reconstruyó que Bausili solicitó la opinión del Banco Central, remitió documentación a la Procuración del Tesoro, envió el expediente a su superior, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, para disponer la «emisión de nuevos instrumentos de deuda pública» y solicitó en febrero de 2017 el pago de una factura de US$ 8.000 al Deutsche Bank por su función como «agente fiscal, de registro y pago» de bonos con vencimiento en 2018 y 2031. El memorándum de oferta confidencial establecía que la información incluida, salvo el plan de distribución, constituía una declaración pública oficial «en nombre de Santiago Bausili» —aunque la propuesta formal fue firmada únicamente por Caputo— y repartió la colocación en partes iguales de aproximadamente US$ 1.166 millones con una comisión del 0,12% entre Deutsche Bank, BBVA, Santander, HSBC, JP Morgan y Citi.

Previamente, el 14 y el 22 de noviembre de 2016, Bausili mantuvo dos audiencias con representantes del Deutsche Bank (identificadas en el Registro de Audiencias Públicas como «visita de cortesía» y «Programa de Financiamiento Económico de Argentina»), y la propuesta del banco que circuló en enero de 2017 estaba fechada el mismo día de la segunda audiencia con la referencia «DB 22NOV2016». Pese a que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública exige abstenerse durante tres años de intervenir en procesos relacionados con anteriores empleadores —y a que en junio de 2018 la Oficina Anticorrupción le envió una recomendación para que se abstuviera de participar en reuniones con empresas respecto de las cuales debía excusarse, antes de dictaminar el 31 de enero de 2019 que había «incumplido» la norma—, en febrero de 2019 el organismo modificó su criterio tras ampliar Bausili su descargo y concluyó: «No se advierte una infracción».

«Nunca incumplí la ley de ética pública durante los años que me alcanzaba como secretario de Finanzas. Durante mi mandato como presidente del BCRA ya los plazos estaban largamente vencidos», sostuvo Bausili ante La Nación, y explicó sobre el giro de la OA: «Interpretaron que habría sido mejor no mantener reuniones con el banco durante los tres años de referencia de la ley, pero entendieron que no había incumplido ninguna norma».

Derrumbe en la Bolsa de Fráncfort, el reclamo de Berlín y la defensa del banco

La difusión simultánea de los informes periodísticos golpeó de inmediato la cotización bursátil de Deutsche Bank AG en Europa. Durante las primeras horas de negociación de este martes en la Bolsa de Fráncfort, las acciones de la entidad llegaron a caer un 6,36% —hasta tocar un mínimo de 30,82 euros, según datos de EFE, en su mayor retroceso desde marzo—, mientras que hacia las 13.30 hora local (12.30 GMT) moderaban su descenso al 3,8% para situarse en 31,6 euros.

En paralelo, el ministro de Hacienda y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, reclamó «transparencia total» y afirmó que la entidad tiene la responsabilidad de explicar con «total transparencia sobre cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro».

El escándalo revive el historial de sanciones multimillonarias acumuladas por el banco alemán tras su agresiva expansión de principios de los años 2000 para competir con Wall Street, etapa que derivó en multas por unos US$ 2.500 millones en 2015 por la manipulación de la tasa interbancaria Libor y por US$ 7.200 millones en 2017 por el caso de las hipotecas subprime. Frente a esta nueva ola de cuestionamientos, Deutsche Bank juzgó poco significativo el eventual impacto financiero y difundió un comunicado oficial. Respecto de la mayoría de los casos vinculados a clientes, señaló: «No hacemos comentarios sobre relaciones comerciales con clientes potenciales, antiguos o actuales».

Sobre el conjunto de las revelaciones, indicó: «Los asuntos que centran la atención de los medios de comunicación se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, incluso a dos décadas. Cuando procedía, revisamos estos asuntos en su momento y colaboramos estrechamente con los organismos reguladores». Asimismo, advirtió que la información divulgada «contiene datos confidenciales sobre clientes, empleados y otros terceros que siguen estando protegidos por la ley», motivo por el cual aseguró que ha «actuado con determinación» para resguardarla y sostendrá esa postura.

En su descargo institucional, la entidad atribuyó el saneamiento de sus estructuras a la gestión de su actual consejero delegado, Christian Sewing, y precisó que entre 2019 y 2025 invirtió 7.000 millones de euros (equivalentes a US$ 7.600 millones) en sistemas de control interno, además de importantes partidas adicionales en tecnología.

«Hoy somos un banco diferente. Bajo el liderazgo de Christian Sewing, Deutsche Bank ha experimentado una transformación profunda», afirmó el banco, al resaltar los beneficios récord obtenidos en 2025 y en los últimos trimestres. «Estas inversiones han ido acompañadas de un enfoque más riguroso para identificar y gestionar los riesgos, así como de un cambio fundamental en la cultura de la organización. Esta labor ha contribuido a subsanar las debilidades del pasado y a alcanzar hitos regulatorios clave», expresó la compañía. Finalmente, se presentó como «un banco distinto, más sólido y más seguro» y concluyó: «Nuestros avances han sido reconocidos por el mercado, los principales organismos reguladores y autoridades supervisoras, así como por nuestros clientes y otros grupos de interés. Mantenemos nuestro compromiso de seguir mejorando nuestros sistemas de control y de fomentar una cultura de integridad».

ipm_11_26113053ADA3.pdf+ 4