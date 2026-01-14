Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Singapur

Los Pumas 7’s vienen de consagrarse campeones del Súper Seven de Mar del Plata.

Los Pumas 7’s ya conocen el cronograma completo para el Seven de Singapur, tercera etapa del Circuito Mundial SVNS 2026.

El torneo se disputará el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero y tendrá al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora compitiendo en el Grupo B, junto a potencias como Australia, Nueva Zelanda y Francia.

¡Nuestro próximo objetivo! ¡A anotar los horarios del Seven de Singapur! ⏰ pic.twitter.com/dgPF4WCYqQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 14, 2026

El debut será en la madrugada del sábado frente a Australia, desde la 01:10 (hora argentina). Más tarde, a las 4:36, el seleccionado nacional se medirá ante Nueva Zelanda, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Francia a las 8:02 del mismo día, en una zona que aparece como una de las más duras del certamen.

Según la ubicación final en el grupo, el camino continuará el domingo. En caso de clasificar a las semifinales por el Oro, Los Pumas 7’s volverán a salir a la cancha a las 3:52 o 4:14.

Si finalizan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 01:44 o 02:06, siempre en horario argentino.

Bicampeones en Mar del Plata, con la mira puesta en el Circuito Mundial

Como antesala de este desafío, Los Pumas 7’s aprovecharon el verano para competir y levantar otro trofeo: se consagraron campeones del Súper Seven de Mar del Plata con una actuación arrolladora.

El equipo fue claramente superior durante todo el certamen y cerró la final con un contundente 33-0 ante Uruguay, reafirmando su jerarquía y profundidad de plantel.

Con esa copa en mano y tras una exigente preparación en la costa, el seleccionado argentino ya cambió el chip.

Singapur aparece ahora como el próximo gran objetivo, una parada clave para medir el verdadero potencial del equipo frente a las mejores selecciones del mundo.