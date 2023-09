Los Pumas confirmaron el quince inicial para el debut en el Mundial ante Inglaterra

Este mediodía Los Pumas iniciaron con su camino hacia Marsella, donde quedarán alojados hasta mañana pero antes, el entrenador Michael Cheika confirmó la formación titular con la que enfrentará a Inglaterra en su debut en el Mundial 2023.

Con la participación de 20 seleccionados, este viernes arranca le décima edición del Mundial de Rugby en Francia. El partido inaugural será entre el anfitrión y Nueva Zelanda en el Stade de France de París.

En el encuentro correspondiente a la zona D del Mundial de Francia 2023, Argentina tendrá su debut este sábado frente a Inglaterra, desde las 16, en el Stade Vélodrome de la ciudad de Marsella.

Antes de emprender el viaje hacia Marsella, Los Pumas publicaron el quince inicial en sus redes oficiales y una hora más tarde lo hizo su contrincante.

La delegación Argentina quedará alojada en el Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port y mañana realizarán el reconocimiento del campo de juego del Stade Vélodrome, escenario en el que se jugará el encuentro entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra.

It's here… Your England team to take on Argentina in our opening match at the Rugby World Cup on Saturday (20:00 BST kick-off; live on ITV)#ENGvARG | #RWC2023 — England Rugby (@EnglandRugby) September 7, 2023

«Inglaterra es un equipazo», aseguró Santiago Chocobares

El jugador Santiago Chocobares señaló, en conferencia de prensa: «lo primero es prepararnos para jugar ante Inglaterra de la mejor manera, hacer cada uno su rol para ese partido, pero todos los encuentros del grupo son muy importantes».

«Inglaterra es un equipazo, con jugadores de clase mundial que tienen muchísima historia en el seleccionado, más allá que vienen en un mal momento deportivo, de perder varios partidos, (lo que) no me dice o no me mueve nada», agregó.

«Nosotros también, tenemos un gran equipo por el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, y la palabra favorito o no favorito, personalmente no me dice nada. Nos preparamos para un gran partido», finalizó.