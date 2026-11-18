Platense e Independiente Rivadavia, dos de los equipos que pueden recibir una "ayuda" de Boca. El Calamar tiene la gran chance de bajarlo en la final de la Copa Argentina. (Archivo FBaires)

Boca tiene a la Copa Sudamericana como gran objetivo y este miércoles a la noche partirá rumbo a Colombia para encarar la recta final de cara al partido del sábado contra Atlético Mineiro. Cuando el uruguayo Andrés Matonte haga sonar su silbato, comenzará el sueño Xeneize, pero también el de varios equipos de Argentina, que necesitan la consagración del equipo de Rodolfo Arruabarrena para ingresar en el calendario internacional 2027.

En total son siete los que están atentos a la producción de Boca, en una definción que tendrá más capítulos en el torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno o dos títulos del Xeneize provocarían un corrimiento que sería aprovechado por varios.

Boca ya está clasificado a la Libertadores 2027 por la tabla Anual. Si gana la final de la Sudamericana, toma el cupo como campeón continental y desocupa plazas que corren hacia otros clubes según los resultados del Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores.

Cuatro que sueñan con las Libertadores

Si Boca conquista la Sudamericana, Argentinos Juniors se meterá en la Copa Libertadores 2027, porque se libera el cupo de la Tabla Anual, ganada por el Xeneize. Platense, rival de Boca en la final de la Copa Argentina, también podría acelerar su clasificación a la máxima competencia internacional.

El tercero es Independiente Rivadavia de Mendoza, quien podría acceder a la etapa previa de la Libertadores, con una o dos fases para disputar. Y el que la tiene más complicada o en realidad más hincha para Boca es Gimnasia, que se meterá en la Libertadores si Boca gana el Clausura.

Tres que quieren Sudamericana

Estudiantes de La Plata está a días de jugar la final de la Libertadores (el 28 de noviembre ante Palmeiras en Uruguay). Si sale campeón y logra su quinta Libertadores, se ganará el lugar para la próxima edición, pero si pierde, tendrá como unica chance internacional la Sudamericana 2027. Necesita que el Xeneize sea campeón de la copa.

Barracas Central, por su parte, depende de la liberación de cupos y de quién gane el Clausura; mientras que el séptimo es Independiente, que espera por el campeón del Clausura, pero además una conquista de Estudiantes. Ambos, claro está, tienen la chance de llegar si dan la vuelta olímpica en el segundo torneo de la temporada.



