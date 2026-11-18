La mística ricotera, de la mano del Indio Solari, vuelve a convocar a miles de seguidores, en una de las ciudades más emblemáticas para la historia del rock nacional.

Según informaron los organizadores y medios locales como El Eco de Tandil, este domingo 22 de noviembre 2026 se llevará a cabo una jornada cultural abierta para inaugurar un mural en homenaje al Indio Solari, una iniciativa que contará con la presencia de figuras íntimamente ligadas al presente artístico y literario del músico.

El evento, que tendrá lugar en la Plaza Ejército Argentino, propone una tarde de acceso libre y gratuito donde convergerán las artes visuales, la literatura y la música en directo. La convocatoria busca consolidar un espacio de encuentro para el público, respetando el espíritu comunitario que caracteriza a la cultura alrededor del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Gaspar Benegas y Marcelo Figueras encabezan el tributo al Indio Solari en Tandil

La jornada contará con dos protagonistas centrales del entorno actual de Carlos Alberto Solari. Por un lado, estará presente el escritor y periodista Marcelo Figueras, biógrafo oficial del artista, quien encabezará una charla abierta para presentar y repasar los detalles de las memorias del músico.

Por otro lado, la cuota musical estará a cargo de Gaspar Benegas, guitarrista y pieza fundamental de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El músico aportará su repertorio en vivo para acompañar el descubrimiento de la obra plástica, ofreciendo un puente directo entre el homenaje visual y el sonido característico que acompaña al Indio Solari en todas sus etapas.

Indio Solari: cronograma y detalles del mural en la Plaza Ejército Argentino

De acuerdo con la información oficial difundida por la organización, las actividades se concentrarán en el espacio público de la Plaza Ejército Argentino, facilitando la llegada tanto de vecinos como de visitantes de distintos puntos del país.