Rocío Robles protagonizó uno de los momentos más emotivos de PH: Podemos Hablar al recordar las dificultades económicas que atravesó durante su infancia. La modelo y participante de MasterChef Celebrity, que actualmente está en pareja con Adrián Suar, se quebró al hablar de las carencias que marcaron sus primeros años de vida en Rosario y reveló situaciones que todavía recuerda con mucha emoción.

Según publicó Ciudad Magazine, la confesión tuvo lugar durante la emisión del sábado 14 de noviembre del programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, Robles habló de su familia, del esfuerzo de sus padres para salir adelante y de cómo aquellas experiencias influyeron en su manera de enfrentar la vida.

Rocío Robles recordó su infancia en un barrio humilde de Rosario

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, Rocío Robles contó que creció en la zona sur de Rosario, en una familia trabajadora que atravesaba importantes dificultades económicas.

“Yo soy de Rosario, de zona sur, de un barrio muy humilde, atrás del casino”, relató.

La modelo explicó que vivía junto a sus padres y sus dos hermanos, en un hogar donde el esfuerzo y el trabajo eran fundamentales para cubrir las necesidades cotidianas.

También recordó que su padre tuvo que comenzar a trabajar cuando tenía apenas 14 años, por lo que no pudo terminar sus estudios secundarios.

Se dedicaba a realizar reparaciones y trabajos de soldadura en fábricas, mientras que su madre se ocupaba del hogar y del cuidado de los hijos.

A pesar de las dificultades económicas, Robles destacó el amor y la contención que recibió de su familia.

La confesión de Rocío Robles que emocionó a todos: “Nunca llevé una merienda al colegio”

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando Rocío Robles recordó las carencias que atravesaba durante sus años escolares.

La participante de MasterChef Celebrity explicó que muchas veces su familia no tenía dinero suficiente para comprar cosas que otros chicos llevaban habitualmente a la escuela.

“Yo nunca llevé una merienda al colegio. Nunca”, confesó visiblemente emocionada.

La modelo reconoció que, cuando era niña, no siempre comprendía el esfuerzo que hacían sus padres para sostener a la familia.

Con el paso de los años, comenzó a valorar de otra manera los sacrificios que realizaron para que sus hijos pudieran crecer y estudiar.

El recuerdo la conmovió hasta las lágrimas y dejó uno de los testimonios más sensibles de la noche.

Rocío Robles reveló por qué compra medias cada vez que puede

Además de recordar las dificultades económicas, Rocío Robles contó que conserva una costumbre directamente relacionada con las necesidades que tuvo durante su infancia.

La modelo explicó que, cuando era chica, muchas veces no tenía medias suficientes y que esa experiencia dejó una huella en su vida cotidiana.

“A mí me quedó un TOC que cada vez que puedo me compro medias, porque yo no tenía medias de chiquita”, reveló.

La expresión fue utilizada por la propia Robles para describir un hábito personal y no como referencia a un diagnóstico médico.

También recordó otra situación que afectaba su asistencia a la escuela: cuando se le mojaban las zapatillas, en ocasiones no podía concurrir a clases al día siguiente.

Según explicó, si no había electricidad en su casa, tampoco podían utilizar una estufa para secarlas.

Estas experiencias formaron parte de una infancia atravesada por limitaciones materiales, aunque la modelo aseguró que conserva recuerdos felices de aquellos años.

El esfuerzo de sus padres y las oportunidades que Rocío Robles encontró de adulta

Durante la entrevista, Robles reflexionó sobre cómo las dificultades de su infancia influyeron en sus decisiones profesionales.

La modelo aseguró que siempre sintió la necesidad de estudiar, prepararse y adquirir nuevas herramientas para construir su propio futuro.

“Hoy la vida me da otras oportunidades y por eso tal vez yo tengo esto de todo el tiempo querer estudiar y tener herramientas”, expresó.

Su recorrido profesional comenzó en el modelaje y posteriormente se extendió a la televisión, el baile, la actuación y el periodismo deportivo.

A los 19 años dejó Rosario para participar en un concurso de modelos en Buenos Aires, una oportunidad que marcó el comienzo de su carrera.

En una entrevista con Clarín, recordó que en aquel momento ni siquiera tenía dinero para pagar el colectivo y debió pedir prestado para presentarse al casting.

Con el tiempo, logró incorporarse a ShowMatch, estudió periodismo deportivo y se formó como actriz en México.

Actualmente trabaja en ESPN y participa de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe.

Rocío Robles, su presente en MasterChef Celebrity y su relación con Adrián Suar

A sus 33 años, Rocío Robles atraviesa una etapa de importante exposición televisiva gracias a su participación en MasterChef Celebrity.

La modelo también mantiene una relación sentimental con Adrián Suar, con quien lleva más de dos años en pareja.

Aunque su vínculo con el actor y productor genera interés mediático, Robles explicó en distintas entrevistas que busca mantener su independencia profesional.

Su intención es continuar desarrollando su carrera en el periodismo deportivo, la actuación y el entretenimiento, sin que sus logros sean atribuidos a su relación sentimental.

En ese sentido, las experiencias de su infancia aparecen como parte fundamental de su historia personal y de su deseo de superación.

La reflexión de Rocío Robles sobre su infancia: “Fue muy linda, muy feliz”

A pesar de las dificultades económicas que recordó durante su participación en PH: Podemos Hablar, Rocío Robles dejó en claro que no considera que haya tenido una infancia triste.

Por el contrario, destacó el cariño de sus padres, el acompañamiento familiar y los recuerdos que conserva de aquellos años en Rosario.

“Sin embargo, fue una infancia muy linda, muy feliz”, aseguró al finalizar su relato.

Su testimonio mostró una faceta más íntima de la participante de MasterChef Celebrity, que se emocionó al recordar de dónde viene y el esfuerzo que realizó su familia para salir adelante.