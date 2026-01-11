Kevin Zenón, pretendido desde Europa y por un gigante de Brasil

Kevin Zenón cerró el 2025 con poca continuidad en Boca Juniors. El volante de 24 años fue titular durante la primera mitad del año bajo la conducción de Fernando Gago, pero con la llegada de Miguel Ángel Russo -y luego Claudio Úbeda– perdió protagonismo.

De hecho, tras el Mundial de Clubes, disputado a mediados del año pasado, el zurdo sumó apenas 116 minutos en el Torneo Clausura, repartidos en 10 partidos, siempre ingresando desde el banco de suplentes.

A pesar de la falta de minutos, Zenón sigue siendo un jugador a recuperar y desde el exterior ya tomaron nota. Alavés, club español dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, fue el primero en acercar una oferta formal. La propuesta consistió en un préstamo por 18 meses, con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra de 7 millones por el 100% del pase (el 20% pertenece a Unión de Santa Fe y el resto al Xeneize).

A este interés se sumó el de un gigante del Brasileirao. San Pablo, nuevamente bajo la conducción de Hernán Crespo, también busca incorporar al talentoso zurdo. El club paulista prepara una oferta a préstamo y con opción de compra, en condiciones similares a las del conjunto español.

De todos modos, no será sencillo sacarlo de la Ribera. Juan Román Riquelme ya rechazó varias propuestas provenientes de Europa por el mediocampista, entre ellas de Porto, Hoffenheim, Olympiakos y del propio Alavés, que ya lo había sondeado en el último mercado invernal.

Además, Zenón tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Uno de los principales objetivos del “Sifón” Úbeda en este 2026 será recuperar a un jugador que supo rendir en gran nivel, pero que perdió terreno durante el último año.