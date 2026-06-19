Lula, presidente de Brasil, estalló contra Neymar por su ausencia en el Mundial: «Es el primer convocado que hace home office»

Luiz Inácio Lula da Silva ironizó sobre la ausencia por lesión de Neymar Junior en la Selección de Brasil.

La ausencia de Neymar en el arranque del Mundial 2026 volvió a instalar el debate en Brasil y esta vez llegó hasta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ironizó públicamente sobre el presente del delantero y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

Durante un acto realizado en Belo Horizonte, el mandatario conversaba con un niño que mencionó al número 10 entre sus futbolistas favoritos cuando aprovechó para lanzar una chicana. «¿Neymar? Ni está jugando», respondió entre risas.

Lula fue un paso más allá y citó una broma que, según contó, había visto en internet. «Neymar es el primer convocado home office del mundo. Jugador home office», lanzó. Incluso remató con otra ironía: «Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés».

😳🇧🇷 Este cruce entre Lula, PRESIDENTE DE BRASIL, y un nene brasileño, es INCREÍBLE:



🗣️ LULA: “¿Quién es el mejor jugador de Brasil?”



🗣️ NENE: “¡Neymar!”



🗣️ LULA: “¡Neymar es el primer jugador CONVOCADO A UN MUNDIAL QUE HACE HOME OFFICE!” pic.twitter.com/UgprlyGMKr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 19, 2026

La frase tuvo fuerte repercusión porque la presencia del delantero en la lista mundialista de Carlo Ancelotti ya había generado discusión en Brasil por su estado físico. El atacante, de 34 años, todavía no sumó minutos en el torneo y quedó descartado para el encuentro ante Haití por la segunda fecha del grupo C.

Mientras el resto del plantel viajó para disputar ese compromiso, el futbolista de Santos permaneció en Nueva Jersey, donde Brasil tiene montada su base durante el Mundial, para continuar con la etapa final de recuperación de una lesión muscular.

La expectativa del cuerpo técnico brasileño es que el ex Barcelona y PSG pueda reaparecer en el último encuentro de la fase de grupos frente a Escocia. Hasta el momento, su presencia en el torneo quedó reducida a acompañar desde afuera: en el debut ante Marruecos, que terminó 1-1, siguió el partido desde el banco de suplentes.