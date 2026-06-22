Bariloche vibra el partido de la Selección Argentina con una pantalla gigante en el Centro Cívico

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva

La pantalla gigante en los arcos del Centro Cívico volvió a ser instalada este lunes por la Municipalidad de Bariloche para que los residentes y turistas disfruten del partido de la Selección Argentina con Austria, en el Mundial de Fútbol.

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva

Antes del horario de inicio del partido en Dallas, Estados Unidos, se comenzaron a acercar decenas de personas con camisetas y banderas argentinas para alentar a la Selección.

El municipio además de disponer la pantalla, habilitó hoy permisos a los trabajadores municipales para retirarse antes de horario con la intencón de ver el partido.

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva

Por el evento deportivo, el municipio recordó que no está permitido la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.

La medida alcanza a todas las personas que se acerquen a compartir las jornadas deportivas y tiene como objetivo promover un ambiente de convivencia, respeto y disfrute para vecinos, vecinas, turistas y familias que elijan vivir juntos la pasión por la camiseta argentina.

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva

Hinchas argentinos en el Centro Cívico de Bariloche, preparados para ver el segundo partido de la selección. Foto: Chino Leiva