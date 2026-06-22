Todo sobre el aguinaldo: fechas y plazos legales para cobrar en julio 2026

La cuenta regresiva para percibir la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como medio aguinaldo, entra en su etapa de definiciones en todo el país. La determinación de los plazos de acreditación responde a un marco normativo riguroso, que busca dotar de previsibilidad financiera a los trabajadores del sector público, privado y de la economía familiar en un mes clave para el consumo.

Mientras los equipos de administración liquidan los haberes correspondientes al primer semestre de junio 2026 con el aguinaldo incluido, tanto empleadores como beneficiarios previsionales siguen de cerca el calendario oficial para evitar desfasajes y cumplir con las pautas fijadas por la legislación laboral vigente.

Fecha límite del aguinaldo junio 2026: el vencimiento para el sector formal

Para los trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado y de la administración pública, la primera cuota del aguinaldo cuenta con un día de corte inamovible en el almanaque. Los empleadores deben considerar las siguientes fechas regulatorias para efectuar los depósitos:

Fecha límite oficial : el plazo máximo determinado por la normativa argentina para abonar el medio aguinaldo de este periodo vence el martes 30 de junio 2026 .

: el plazo máximo determinado por la normativa argentina para abonar el de este periodo vence el martes . Prórroga técnica por ley : la legislación nacional contempla un periodo de gracia, que faculta a las empresas a extender el depósito hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento general.

: la legislación nacional contempla un periodo de gracia, que faculta a las empresas a extender el depósito hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento general. Impacto en el calendario: debido a esta flexibilización permitida, el margen de acreditación efectiva en algunas compañías y pymes locales puede expandirse legalmente hasta el lunes 6 de julio 2026 inclusive, sin que esto constituya una infracción o sanción administrativa.

Marco normativo y sanciones: las obligaciones que rigen sobre el aguinaldo

La obligatoriedad y los métodos de cálculo del Sueldo Anual Complementario en el territorio nacional se encuentran respaldados por herramientas legales, destinadas estas a blindar el ingreso de los trabajadores. El cumplimiento de las fechas límites y los plazos de prórroga vigentes para junio 2026, resulta mandatorio para las gerencias de recursos humanos.

El retraso injustificado o la omisión en el pago del medio aguinaldo por fuera de la ventana técnica, que concluye en julio, habilita la intervención de los ministerios y secretarías de Trabajo bajo la figura de sanciones administrativas y multas económicas.

Asimismo, las normativas vigentes aclaran que cualquier tipo de fraccionamiento del beneficio, por fuera de los límites que autorizan los estatutos para las pequeñas empresas (Ley 24.467), requiere de acuerdos paritarios expresos y homologados, garantizando la equidad y transparencia informativa que exige el mercado laboral actual.