Mac Allister convirtió, el Colo Barco erró y Liverpool eliminó a Chelsea por penales en la Carabao Cup

La implacable ejecución de Alexis Mac Allister en la tanda de penales entre Liverpool y Chelsea. (Foto: AP)

Liverpool y Chelsea protagonizaron una definición dramática en Anfield por la cuarta ronda de la Carabao Cup. Después de empatar 1-1 en los 90 minutos, el equipo local se impuso 6-5 en los penales, con Alexis Mac Allister entre los que convirtieron y Valentín «Colo» Barco como protagonista de uno de los remates fallidos de los Blues.

El encuentro tuvo sus dos goles en el cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, Morgan Rogers abrió el marcador de penal para Chelsea, pero apenas tres minutos después Cody Gakpo igualó para Liverpool, también desde los doce pasos. En el complemento, Barco ingresó a los 23 minutos y Mac Allister hizo lo propio a los 36, en busca de un lugar en la definición.

En la tanda, Mac Allister tuvo la responsabilidad de ejecutar el primer penal de Liverpool y respondió con un remate potente al ángulo, imposible para el arquero Mike Penders.

LA FIRMEZA DE ALEXIS: Mac Allister convirtió su penal en la tanda entre Liverpool y Chelsea. 📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/CmivKxrCmc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026

El Colo, en cambio, pateó el cuarto de Chelsea, con el marcador 4-3 para los Reds. El ex Boca hizo su clásico saltito antes de ejecutar, abrió el pie y buscó colocar la pelota, pero su disparo dio en el palo y salió.

FALLÓ EL COLO BARCO: el jugador argentino abrió su pie zurdo y estrelló la pelota contra el palo en la definición entre Chelsea y Liverpool. 📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/RS85oFPDV8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026

La definición todavía tuvo más suspenso. Kostas Tsimikas tuvo la chance de darle la clasificación a Liverpool, pero Mike Penders le atajó el remate. El arquero belga es el titular ante la ausencia de Emiliano «Dibu» Martínez, quien no pudo estar disponible por la fractura en el maxilar que sufrió en la anteúltima fecha de la Premier League.

En el octavo turno, Joe Gomez convirtió para Liverpool y dejó toda la presión del lado de Chelsea. Wesley Fofana se hizo cargo del remate decisivo, pero elevó demasiado la pelota y la mandó por encima del travesaño. Así, los Reds sellaron el triunfo por 6-5 en los penales y se metieron en los cuartos de final de la Carabao Cup.