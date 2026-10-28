Trump habló sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: “No voy a involucrarme”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles a la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami y aseguró que no intervendrá en sus declaraciones sobre la política brasileña. El senador afirmó que es el “verdadero presidente” de Brasil, luego de no reconocer su derrota electoral frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Consultado sobre la autoproclamación de Bolsonaro, Trump respondió: “No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”.

Ante una segunda pregunta sobre los motivos por los que su administración autorizó el ingreso del senador, el mandatario estadounidense sostuvo que consideraba injusto el trato recibido por la familia Bolsonaro.

“Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, afirmó.

Trump también aseguró que no había hablado con Flávio Bolsonaro desde su llegada a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro dijo que liderará la oposición desde Estados Unidos

El senador brasileño difundió un comunicado en el que se presentó como el “verdadero presidente” de Brasil, aunque en una versión posterior modificó esa expresión y se definió como el “líder”.

“Lideraré la oposición” desde Estados Unidos, sostuvo Bolsonaro, quien comparó su situación con la de dirigentes opositores venezolanos como Juan Guaidó y María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado del balotaje del domingo, en el que Lula da Silva obtuvo una diferencia de más de cuatro millones de votos, según la información difundida.

El senador había encabezado la primera vuelta, pero Lula logró imponerse en la segunda tras una remontada electoral. La jornada de votación se extendió durante dos horas por orden de un juez de la Corte Suprema.

La llegada a Miami y la cancelación de los pasaportes

Flávio Bolsonaro y su familia llegaron este miércoles a Miami, después de abandonar Brasil. El martes, la Policía Federal brasileña les canceló los pasaportes ordinario y diplomático al senador, luego de que incumpliera una orden judicial que le exigía entregarlos el lunes en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Según la información difundida, Bolsonaro viajó primero a Argentina y luego partió hacia Estados Unidos en un avión privado, con una escala en Ecuador. En el vuelo también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno estadounidense señaló que concedería visados a los cuatro integrantes de la familia, aunque no precisó qué tipo de permisos recibirían ni las condiciones de su permanencia en el país.

Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, evitó pronunciarse sobre las declaraciones del senador, pero defendió el trato que, a su entender, recibió durante el proceso electoral y judicial en Brasil.