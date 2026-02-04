Manu Urcera, sin vueltas: «El objetivo es ganar el campeonato» del TC

José Manuel Urcera siempre es candidato en el TC y para esta temporada no será la excepción. Tiene en la mira el arranque, previsto para el 15 de febrero en El Calafate y el objetivo es sumar de entrada, para llegar con una buena cantidad de puntos a la doble fecha de marzo que será en la zona (Viedma y Centenario). Luego de una intensa preparación física en Europa, la meta es pelear el campeonato.

Para este 2026, el piloto rionegrino de 34 años pateó el tablero. Volvió a integrarse a la estructura del Maquin Parts Racing, el equipo con el que se consagró campeón en 2022. Pero el desafío se renueva, ya que dejará el Ford Mustang del JPG Racing para subirse a un Toyota Camry, la quinta marca distinta que utilizará en su trayectoria teceísta.

Fiel a su estilo profesional, Manu no dejó detalles al azar y viajó por décimo año consecutivo a España para realizar una puesta a punto física y mental de alto rendimiento. “Fueron cinco días de entrenamiento, cuatro turnos por jornada: dos de simulador de dos horas y dos en el gimnasio donde nunca repetíamos rutina. Descansé un día y luego dos días de pruebas en el auto de Fórmula 2, alrededor de 700 km en total”, detalló el piloto para la web de la ACTC.

El trabajo se realizó junto al Campos Racing, estructura con la que mantiene un vínculo estrecho. “Estoy muy conforme con el equipo, siempre me atiende bárbaro y me sirve mucho el trabajo con ellos para poder aprender. Ya estoy volviendo para Argentina”, afirmó.

El retorno al Maquin Parts; el 1 entre ceja y ceja

La desvinculación del equipo de Juan Pablo Gianini abrió la puerta para el regreso a la escuadra con sede Venado Tuerto. Urcera se reencontrará con la familia Soljan y la ingeniería de Carlos Caunedo, una fórmula que ya demostró ser exitosa.

En diciembre, Manu manejó el Toyota de Agrelo. (Archivo ACTC)

“El objetivo en TC es ganar el campeonato. Ya fui campeón en 2022 y el único objetivo que se tiene cuando uno ya es campeón es volver a ganarlo, es lo que te moviliza”, aseguró Manu, para dejar en claro que no se conformará con pelear carreras aisladas.

Sobre su reinserción en el team, agregó: “Vuelvo feliz de trabajar con los Soljan, con Caunedo y con los mecánicos que son muy apasionados, profesionales y buena gente. Está todo dado para que sea un buen año. Voy a trabajar fuerte para que eso ocurra, creo que se viene un año muy competitivo en TC”.