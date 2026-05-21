Marcelo Bielsa dejará de ser entrenador de Uruguay después del Mundial 2026

Marcelo Bielsa renunciará a su cargo como DT de la Selección de Uruguay después de la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Bielsa confirmó este jueves que dejará de ser el entrenador de Uruguay una vez finalizado el Mundial 2026. El rosarino pondrá fin a su ciclo después de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Bielsa había llegado a la Selección de Uruguay en mayo de 2023, luego del irregular ciclo de Diego Alonso, quien quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, la Celeste terminó tercera con cuatro puntos, detrás de Portugal y Corea del Sur, aunque por delante de Ghana.

El comienzo del ciclo del entrenador argentino generó una gran ilusión en Uruguay. El equipo mostró una clara mejoría futbolística y consiguió triunfos resonantes, como la victoria ante la Selección Argentina en La Bombonera y frente a Brasil en el estadio Centenario.

Además, la Celeste realizó una destacada Copa América 2024. Uruguay eliminó a Brasil en los cuartos de final tras haber terminado primero en su grupo, aunque luego cayó por 1-0 frente a Colombia en semifinales.

Sin embargo, después de ese certamen el ciclo comenzó a desgastarse. Los conflictos internos con algunos referentes del plantel y una serie de resultados irregulares marcaron la segunda parte del proceso. Las declaraciones de Luis Suárez y los cruces con Agustín Canobbio dejaron en evidencia tensiones dentro del grupo, por más de que ambos se disculparon con el DT.

🗣"EN LA COPA AMÉRICA HUBO COMPAÑEROS QUE SE PLANTEABAN NO JUGAR MÁS CON LA SELECCIÓN"



➡ Luis Suárez sobre el mal clima interno con Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste.#DFSHAUY pic.twitter.com/xV84Bripgu — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 4, 2024

Este jueves, Bielsa confirmó públicamente que el Mundial 2026 será su último torneo al frente de Uruguay. «Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Agradezco a Uruguay por permitirme disfrutar de un Mundial», aseguró el director técnico en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el Antel Arena.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. El debut será el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

Además, la Celeste podría cruzarse con la Selección Argentina en los 16avos de final, dependiendo de la posición en la que terminen ambos equipos en sus respectivos grupos. La salida de Bielsa marcará el final de uno de los ciclos más intensos y polémicos de los últimos años en Uruguay.