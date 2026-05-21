Quiebra de SanCor: seis empresas buscan quedarse con la histórica láctea

Seis oferentes ya manifestaron interés en adquirir los activos de SanCor, luego de que la histórica cooperativa solicitara su propia quiebra tras arrastrar una deuda cercana a los 120 millones de dólares y años de crisis financiera.

La primera reunión informativa sobre el proceso de venta se realizó en la sede central de la empresa, en Sunchales, donde autoridades judiciales y representantes de las firmas interesadas analizaron el estado actual de la compañía y los pasos que seguirá el proceso de compra.

Según trascendió, las empresas interesadas son Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor, La Tarantela y el empresario Gustavo Scaglione, propietario de medios de comunicación y accionista vinculado a Telefe Rosario y Grupo América.

Desde el gremio Atilra señalaron que “la propuesta es que quien compre, compre todo”, en referencia a las plantas industriales, marcas y demás activos de la cooperativa.

La supervisión del proceso quedó a cargo del juez Marcelo Gelcich, junto con la sindicatura y la coadministración judicial designada para conducir el expediente.

Cómo llegó SanCor a la quiebra

La quiebra de SanCor fue decretada a fines de abril luego de que la propia empresa reconociera ante la Justicia que no podía sostener el concurso preventivo ni presentar una propuesta viable para sus acreedores.

La cooperativa acumulaba deudas millonarias en salarios, compromisos impositivos y obligaciones comerciales. Además, su producción cayó drásticamente en las últimas décadas: de procesar 4,6 millones de litros diarios en los años noventa pasó a rondar actualmente los 700 mil litros por día.

Fundada en 1938, SanCor supo liderar el mercado lácteo argentino y convertirse en una de las marcas más emblemáticas del sector alimenticio nacional.