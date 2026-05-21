Javier Milei confirmó una reducción de retenciones y habló del futuro de Vaca Muerta

Milei en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y lanzó duras críticas contra las políticas aplicadas históricamente al sector agropecuario.

“Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, afirmó el mandatario al inicio de su discurso, donde además aseguró que su Gobierno llegó “para reivindicar la libertad económica”.

Durante su exposición, Milei sostuvo que el sector agropecuario fue víctima de “un modelo sistemático de expoliación” destinado a financiar al Estado y a “los amigos de la política”.

“No se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo”, remarcó el Presidente ante empresarios, productores y dirigentes vinculados al agro.

El jefe de Estado volvió a defender la necesidad de reducir la presión impositiva y eliminar las trabas económicas que, según afirmó, afectaron durante años la competitividad del sector rural.

«Argentina por primera vez en décadas se está abriendo al mundo. Si abrimos mercado aceleramos la tasa de crecimiento», detalló.

Además, mencionó que «estamos dando mayor flexibilidad al mercado laboral para que las víctimas del saqueo de años anteriores puedan reinsertarse en el mercado».

Sobre las denuncias que han hecho desde la oposición, Milei mencionó que “las desproporciones de la chicana política son muy ignorantes. Si supieran hacer la cuenta no estaríamos como estamos. Vamos a ser sinceros, en condiciones normales de presión y temperatura yo no sería presidente, eso lo tengo claro”.

Milei habló sobre Vaca Muerta y la Ley de Glaciares

Sobre energía y minería, Milei mencionó que estos sectores generarán durante las próximas décadas miles de millones de dólares en superávit comercial. Además, sostuvo que permitirán reducir la dependencia de la volatilidad mundial en el mercado de fertilizantes, ya que gracias al boom del gas ya se anunciaron inversiones en nuevas fábricas de urea que beneficiarán aún más al sector agropecuario.

“Cada dólar que entra por Vaca Muerta, por la minería y por los acuerdos de inversión es un dólar que amplía la base fiscal y acorta el camino hacia una Argentina sin retenciones”, afirmó el Presidente.

También destacó que la Ley de Glaciares potenciará al campo y que la Ley de Modernización Laboral favorecerá el crecimiento económico.

El acto se realizó en el marco del aniversario de la Bolsa de Cereales, una de las entidades históricas más representativas del sector agroindustrial argentino, y contó con la presencia de funcionarios nacionales y referentes del ámbito productivo.

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