«Será olvidada muy pronto»: la polémica frase sobre Lady Di que el hermano de la princesa le atribuye al rey Carlos III

La polémica frase sobre Lady Di que el hermano de la princesa le atribuye al rey Carlos III.-

En las últimas horas, trascendieron adelantos del nuevo libro de memorias del conde Charles Spencer, hermano menor de Lady Di, titulado Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana).

En sus páginas, el aristócrata asegura que el entonces príncipe de Gales y actual rey Carlos III pronunció una despectiva predicción en agosto de 1997, al afirmar por vía telefónica que el mundo «olvidaría muy pronto» a la princesa luego de su trágico fallecimiento en París.

La revelación, publicada anticipadamente por el diario británico Daily Mail antes de su lanzamiento editorial el próximo 22 de septiembre 2026, provocó una respuesta institucional sin precedentes por parte del Palacio de Buckingham, que desmintió categóricamente las declaraciones atribuidas al monarca.

La discusión por el funeral de Lady Di y la frase atribuida al rey Carlos III

De acuerdo con el relato testimonial de Charles Spencer, el tenso intercambio con el actual rey Carlos III se desencadenó durante la planificación del cortejo fúnebre de Lady Di.

El conde relata que se opuso con vehemencia a la iniciativa de los asesores reales para que sus sobrinos, los príncipes William y Harry —de 15 y 12 años en aquel momento—, caminaran detrás del féretro frente a los ojos del mundo, argumentando que su hermana jamás habría consentido esa exposición traumática.

Según consignó la cadena británica BBC sobre el manuscrito, la objeción enfureció a Carlos, quien habría replicado: «Tranquilo, será olvidada muy pronto».

Para el noble británico, aquella respuesta telefónica reflejó el desprecio reprimido del heredero al trono y el desconcierto de la Corona ante la conmoción global que desató la partida de la princesa, de quien ya se encontraba legalmente divorciado desde agosto de 1996 tras quince años de matrimonio.

Con el paso de los años, el propio príncipe Harry reconoció públicamente que someter a un niño de 12 años a esa procesión pública fue una determinación que ningún menor debería atravesar.

La desmentida del Palacio de Buckingham frente a las memorias sobre Lady Di

Ante el impacto mediático del testimonio, el Palacio de Buckingham —sede oficial del rey Carlos III— emitió un pronunciamiento público para refutar las acusaciones del hermano de la princesa.

Rompiendo con la habitual reserva institucional respecto a publicaciones autobiográficas, la Casa Real señaló que «el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así».

La réplica oficial busca contener el resurgimiento de las históricas diferencias entre la dinastía Windsor y la familia Spencer, una disputa ampliamente retratada en producciones documentales y de ficción sobre el aislamiento institucional que rodeó los días posteriores al accidente en el túnel del Alma.

A la controversia se sumó además un incidente logístico reportado en Países Bajos, donde se constató el robo de cuatro ejemplares de la edición neerlandesa del texto inédito desde un camión de distribución, elevando aún más la expectativa global sobre el libro que reabre la herida más sensible de la Corona.