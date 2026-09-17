Preocupación en La Pampa por la muerte de tres potrillos: aseguran que los atacó un puma

Alertan por la muerte de tres potrillos en La Pampa. Foto: Gentileza Infopico.

La muerte de tres potrillos alertó a los vecinos de General Pico. Sostienen desde el lugar que un puma ingresó al haras «Luna Nueva» y atacó a los animales.

El hecho fue el lunes por la noche, cerca de caminos rurales transitados con frecuencia por deportistas, ciclistas y peatones.

Preocupación por presuntos ataques de puma en La Pampa

Jorge Angelucci, uno de los responsables del emprendimiento explicó que la cría de caballos está lejos de ser un pasatiempo. «No es un hobby», Señaló que cada animal representa una inversión de años. «Se busca genética, se trata de mejorar, hay pedigrí que se busca, que se cruza», señaló a Infopico.

Dijo que tras lo sucedido, quedó «todo tirado a la basura».

Comentó que el ataque registrado fue el lunes por la madrugada Explicó que en ese momento pasantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias realizaban una guardia. «Todo el grupo humano que trabaja, muy consternado», dijo al sitio local.

Sostuvo que lo sucedido confirma los rumores de avistamientos de pumas en el área. «Pensaba uno que no puede ser que esté tan cerca. Bueno, se ve que todos esos comentarios hoy puedo afirmar que son concretos y ciertos», sostuvo.