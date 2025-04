Marcelo Gallardo valoró el empate en Quito y le tiró un palito a Boca antes del Superclásico: «Llegan frescos»

Tras el empate de River 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo palpitó el Superclásico que se jugará el domingo en el Monumental y aseguró que Boca llegará con una ventaja física por tener más descanso.

El técnico del Millonario destacó la actitud de sus jugadores para rescatar un empate en la altura de Quito, en el duelo ante Independiente del Valle por la tercera fecha de la Libertadores. En conferencia de prensa, se mostró conforme con la reacción del equipo y anticipó el cruce con Boca.

“Claramente en lo anímico vale y mucho. Vamos a jugar un clásico el domingo, con un vuelo y pocos días de descanso en el medio. El resultado final del partido nos pone que el esfuerzo no fue en vano”, remarcó el DT.

Gallardo también fue directo al hablar de la diferencia de condiciones con las que ambos equipos llegan al Superclásico: «Vamos a afrontar el clásico con un partido menos, y nuestro rival va a estar fresco y esperando el partido«, sostuvo.

Por otra parte, destacó la influencia de los cambios en el complemento, que le permitieron a River mejorar el rendimiento y alcanzar la igualdad. «Fue bueno. Hizo bien la entrada de Galoppo (autor del gol del empate), Nacho (Fernández), Manu (Lanzini). Le hicieron bien al equipo. A partir de ahí, tuvimos más control, más decisión. Nos dio la posibilidad de meternos en el partido».

Además, explicó que hubo decisiones forzadas por cuestiones físicas: “Tuve que gestionar también lo de Castaño, lo de Bustos que estuvo algo descompuesto… Jugó con cierta debilidad, pero se la bancó bien. El partido lo sufrió. Intentamos hacer un buen trabajo, nos llevamos un buen empate”.

Aunque valoró la actitud del equipo, el DT no evitó la autocrítica: «Hay errores, claramente. Hay que corregirlos. Los futbolistas saben que tienen que estar en mejor forma individualmente. Quiero pensar en positivo, más allá de los errores de hoy. Hubo una respuesta anímica importante y me voy a quedar con eso”.

Gallardo también fue consultado sobre cómo gestiona un plantel con muchos nombres importantes y respondió con una reflexión sobre su rol como líder: “Tener que gestionar un plantel de muchos nombres requiere que no solamente el equipo, estructuralmente, se sienta sólido, sino que desde lo individual el futbolista desee jugar y demuestre condiciones para hacerlo”.

“Entonces, ahí yo debo gestionar todo el tiempo, de acuerdo a lo que voy observando. Van ganando minutos en base a eso. A veces las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que insistir. Yo me comprometo a intentarlo siempre. Ahí está uno para apoyarlos, ayudarlos, que sigan intentando, ir sumando para competir. Tenemos muchos partidos. La Copa Libertadores es dura. Es hermosa, a mí me encanta. Necesitamos el compromiso total de todo el equipo”, cerró.