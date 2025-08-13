SUSCRIBITE
Marcos Rojo habló tras su debut en Racing y dejó un mensaje optimista para la vuelta ante Peñarol: «La serie está abierta»

El defensor debutó en la derrota ante Peñarol y confía en que Racing podrá revertir la serie de octavos de final de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda. Los detalles.

Redacción

Redacción

Marcos Rojo tuvo su estreno con la camiseta de Racing.

Marcos Rojo tuvo su estreno con la camiseta de Racing en la derrota por 1-0 ante Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El defensor, incorporado hace pocos días, habló tras el encuentro y se mostró optimista de cara a la vuelta que será en el Cilindro de Avellaneda.

En el estadio Campeón del Siglo, David Terans marcó el único gol en el ST y dejó a Racing obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final. Rojo, que jugó los últimos ocho minutos, aseguró que «el resultado quedó abierto para definirlo en casa.»

El exBoca consideró que el encuentro fue “friccionado” por el mal estado del campo de juego y la propuesta del rival. “En Uruguay se juegan partidos difíciles y trabados”, afirmó. También contó que Gustavo Costas le pidió “entrar concentrado y atento a la pelota parada” cuando lo mandó a la cancha.

Sobre la hinchada, Rojo (rebautizado como “Marcos R.” para evitar alusiones a su apellido) valoró el masivo apoyo en Montevideo: “Fue increíble, llegaron cinco horas antes a la cancha. Les agradezco el aguante y el cariño, me recibieron muy bien pese a que recién llego”.

Por último, el defensor de 35 años, con experiencia en dos Mundiales con la Selección Argentina, aseguró que aportará “desde donde me toque” y que el equipo “está trabajando muy bien” para dar vuelta la serie en Avellaneda.


Temas

Copa Libertadores

Marcos Rojo

Racing Club

