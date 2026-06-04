Comenzó la acción en Mónaco: las actuaciones de Nico Varrone y Mattia Colnaghi en los ensayos libres

Varrone sale del túnel, uno de los sectores más exigentes del circuito de Montecarlo.

Semáforo verde en Mónaco para los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, quienes junto a Franco Colapinto elevarán este fin de semana la bandera albiceleste en el Principado, uno de los eventos estelares del año para el mundo motor.

Ambos cumplieron con la primera y única jornada de entrenamientos libres en las estrechas calles de Montecarlo, a fin de alistar la puesta a punto y conocer cada detalle del circuito callejero de cara a la clasificación del sábado.

En la Fórmula 2, Varrone (Van Amersfoort), quien viene de ser 6° en Canadá, completó 26 giros y culminó el día 17°, con 1m 23s 538 en su mejor vuelta, a casi dos segundos del tiempo referencial, empleado por el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

Detrás de Mini se ubicó el indio Kush Maini (ART), a 20 milésimas, mientras que el irlandés Alex Dunne (Rodin) cerró el trío de punta, situándose a poco más de una décima de la punta.

El compañero de equipo de Varrone, el mexicano Rafael Villagomez, protagonizó un duro choque en la subida al Casino, lo que motivó bandera roja promediando la tanda.

🔴 RED FLAG 🔴



Rafael Villagomez makes contact with the barrier at Casino Square.#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/rTluxqobbI — Formula 2 (@Formula2) June 4, 2026

También vio acción el italo-argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport), nuevamente en pista tras un parate de casi tres meses para la FIA Fórmula 3.

El joven volante, integrante de la academia de jóvenes talentos de Red Bull, cerró el jueves en el 18° puesto de los ensayos libres, tras emplear 1m 26s 899 y situarse a poco más de un segundo del francés Théophile Naël (Campos Racing).

Colnaghi, 10° en la primera carrera de Australia, totalizó 22 giros en su primer día sobre el trazado urbano, donde mañana, desde las 6:05 de nuestro país, afrontará la prueba de clasificación.

Varrone, por su parte, clasificará con la F2 desde las 10:10 de Argentina. Ambas tandas definirán orden de partida para las respectivas competencias Sprint del sábado.